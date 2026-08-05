Mercato PSG : C’est fait, un attaquant quitte encore Paris !

Les départs s’enchainent du côté du PSG. C’est fois, la direction parisienne vient d’officialiser le départ de son jeune attaquant Khalil Ayari à Dunkerque.

Mercato PSG : Khalil Ayari envoyé à Dunkerque

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Le mercato du Paris Saint-Germain est très animé dans le sens des départs. Gonçalos Ramos, Kang In Lee ainsi que Randal Kolo Muani ont déjà quitté le navire. Et la direction du PSG vient de confirmer un nouveau départ en son sein. Il est question du jeune Khalil Ayari.

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L’ailier de 21 ans était pressenti depuis quelques jours pour rejoindre l’USL Dunkerque. C’est désormais chose faite. Les deux écuries ont officialisé son transfert. Khalil Ayari rejoint les pensionnaires de Ligue 2 pour un prêt d’une saison, sans option d’achat.

Un quatrième joueur prêté par le Paris Saint-Germain

Notons que l’ancien joueur du Stade Tunisien a été recruté l’été dernier par le PSG. Il a même été aperçu à la reprise de l’entraînement avec le groupe professionnel fin juillet. Conscient qu’il ne rentre pas les plans de Luis Enrique, Khalil Ayari a fait le choix de s’en aller.

Khalil Ayari prêté à l'USL Dunkerque.



L'attaquant de 21 ans est prêté une saison sans option d’achat par le Paris Saint-Germain à l’USL Dunkerque (Ligue 2). Le Club lui souhaite une très bonne saison.



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Ce prêt à Dunkerque devrait lui permettre de s’aguerrir loin du Parc des Princes. Le jeune ailier polyvalent va lancer véritablement sa carrière européenne en arborant le numéro 7. Il devient ainsi la quatrième recrue prêtée par la direction du PSG. Renato Marin, Gabriel Moscardo et Naoufel El Hannach ayant subi le même sort.