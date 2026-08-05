Mercato PSG : La surprise de Paris pour Zion Suzuki !

La direction du PSG n’abandonne pas la piste Zion Suzuki. Elle se sépare à lancer une seconde offensive afin de convaincre Parme Calcio de céder son gardien de but.

Mercato PSG : Paris revient à la charge pour Zion Suzuki

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Le mercato du Paris Saint-Germain, longtemps calme, commence à s’emballer. Les Parisiens sont déjà parvenus à un accord avec Maghnes Akliouche de Monaco et Mika Godts de l’Ajax Amstersam. Ils travaillent à présent sur un autre dossier chaud.

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Le PSG accélère pour faire venir Zion Suzuki. Une première offre à 33 millions d’euros a déjà été formulée pour le portier. Elle a vite été repoussée par le Parme Calcio très exigeant dans les négociations. Ce refus ne décourage pas les Parisiens. Bien au contre, ceux-ci vont formuler une nouvelle proposition revue à la hausse.

Recruter avant de le prêter à la Juventus

Fabrizio Romano confirme cette information. Cette seconde offensive peut surprendre quand on sait que le PSG compte déjà Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans ses rangs. L’international français souhaite s’imposer malgré une saison compliquée à Paris. Lucas Chevalier s’accroche à sa place dans la capitale.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are set to improve their bid for Zion Suzuki, different structure compared to opening €28m plus add-ons.



New bid also include add-ons.



Suzuki could join Juve on loan from PSG ⚪️⚫️🇯🇵



PSG offered Chevalier to Juve but Italian club not keen, so far. pic.twitter.com/E0BGDfKhie — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

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Le PSG a donc un plan ingénieux face à une telle situation. L’idée est d’enrôler Zion Suzuki avant de l’envoyer en prêt à la Juventus. Cette stratégie astucieuse permettrait à la direction sportive de préparer l’avenir tout en laissant une saison supplémentaire à Lucas Chevalier pour inverser la tendance.