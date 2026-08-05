Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée d’un buteur !

La direction du PSG pensait tenir son nouvel ailier sur ce mercato. Sauf que l’Ajax Amsterdam reste inflexible pour Mika Godts.

Mercato PSG : l’Ajax Amsterdam bloque l’arrivée de Mika Godts

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Le Paris Saint-Germain est confronté à quelques difficultés dans sa quête de renforts offensifs. Le double champion d’Europe en titre ne souhaite en aucun cas surpayer pour une cible. Cette démarche du PSG ralentit forcément certaines négociations. C’est notamment le cas dans le dossier Mika Godts.

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L’international belge est bouillant à l’idée de rejoindre le PSG. Un accord de principe est évoqué entre les deux parties. Les dirigeants parisiens doivent à présent trouver un terrain d’entendre avec l’Ajax Amsterdam afin de finaliser l’opération. C’est là que les choses se compliquent.

Le Paris SG devra augmenter son offre

L’Ajax Amsterdam reste intraitable dans les négociations. Diario Sport assure que le club batave a déjà décliné une première proposition de 50 millions d’euros du Paris SG. Les Ajacides réclament un chèque nettement plus élevé avant de céder Mika Godts. Ils sont conscients de détenir une pépite entre mains. Ils comptent tirer le maximum de profit sur son départ.

🆕❌ L’Ajax a déjà refusé une offre de 50 millions d'euros du PSG pour Mika Godts !



🔦 L'Ajax réclame une somme nettement plus élevée pour le joueur — qui a déjà trouvé un accord avec les Parisiens — et, si l'opération aboutit, le club compte intervenir sur le marché.



👀 En cas… pic.twitter.com/xyvTxVj1Zi — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 5, 2026

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Les dirigeants du PSG devront donc revoir leur offre à la hausse s’ils souhaite réellement recruter Mika Godts cet été. L’Ajax Amsterdam est aussi conscient qu’un tel transfert laissera un vide en attaque. Ils ont alors érigé Noa Lang en priorité en cas de départ du joueur de 21 ans.