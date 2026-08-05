Mercato PSG : Deux géants européens dégainent des offres pour un Titi

Le dossier Ibrahim Mbaye s’accélère. Annoncé sur le départ du PSG, le jeune ailier attire désormais deux poids lourds européens.

Mercato PSG : Liverpool et Leverkusen foncent sur Ibrahim Mbaye

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Ibrahim Mbaye prépare sa valise. Le jeune ailier de 18 ans veut quitter le PSG cet été. Alors qu’on annonçait Manchester City en pôle position, d’autres destinations se présentent. Le Sénégalais, désormais représenté par l’agent Jorge Mendes, se dirige plutôt vers un duel féroce entre l’Angleterre et l’Allemagne.

Liverpool accélère la cadence. Selon Fabrice Hawkins et Fabrizio Romano, le club anglais s’apprête à entamer des négociations avec la direction parisienne. Paris ne retiendra pas son ailier droit, peu utilisé la saison dernière (31 matchs, 13 titularisations, 3 buts). Malgré des statistiques modestes, les Reds voient en lui le successeur idéal de Mohamed Salah.

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Le Bayer Leverkusen s’invite dans la course. Le club allemand a déjà transmis une offre concrète au Paris SG et touche au but pour un accord. Ibrahim Mbaye, de son côté, accorde sa priorité au projet anglais, malgré une concurrence interne plus rude à Anfield. Ce transfert pourrait rapporter gros. La direction parisienne évalue son jeune talent à plus de 40 millions d’euros en raison de son profil.

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Si l’on ajoute à cela un éventuel départ de Bradley Barcola lui aussi visé par Liverpool pour au moins 150 millions d’euros, le club de la capitale s’apprête à battre tous ses records de ventes. Paris a déjà récolté 157 millions d’euros cet été grâce aux départs de Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Randal Kolo Muani. Un transfert combiné de ses deux ailiers ferait grimper le total au-dessus des 300 millions d’euros.