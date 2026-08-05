Mercato PSG : Ferran Torres attendu à Paris, une date fuite

Le PSG touche sans doute au but pour le transfert de Ferran Torres. Les discussions avancent en coulisse, au point où une date est fixée pour la finalisation de sa signature.

Mercato : Le PSG aimerait signer Ferran Torres la semaine prochaine

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Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’emballe. Après Maghnes Akliouche, les Parisiens tentent de faire venir un nouvel attaquant. Il s’agit bien entendu de Ferran Torres dont le profil polyvalent correspond aux attentes de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG aimerait l’avoir sous ses ordres dès cet été.

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Les responsables parisiens passent donc à la vitesse supérieure dans ce dossier. Le journaliste italien Matteo Moretto explique que Paris espère finaliser la signature de Ferran Torres avant le 12 août, date à laquelle le joueur doit normalement reprendre l’entraînement avec le FC Barcelone.

Une rencontre décisive avec la direction du FC Barcelone

Cette échéance coïncide aussi avec la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa. Reste à savoir si le PSG parviendra à ses fins. Du côté du Barça, Hansi Flick et sa direction compte s’entretenir avec Ferran Torres dès son retour. L’objectif est de le convaincre de prolonger son bail qui expire en juin prochain en Catalogne.

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La direction du FC Barcelone s’attend à ce que le champion du monde espagnol officialise ses envies d’ailleurs. Tandis que le PSG intensifie les tractations. Cette semaine sera donc décisive dans ce dossier chaud.