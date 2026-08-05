PSG : Luis Enrique avec de grosses surprises face à Majorque

Le PSG aborde son premier match amical face à Majorque avec plusieurs absences. Luis Enrique peut tout de même compter sur des talents issus du centre de formation.

Majorque-PSG : Luis Enrique privé de plusieurs cadres

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C’est ce mercredi soir à partir de 21 heures que le Paris Saint-Germain affronte Majorque en match amical. L’entraîneur Luis Enrique se présentera d’ailleurs avec un effectif profondément renouvelé pour ce duel. Ce sont au total 23 joueurs du PSG qui ont fait le déplacement aux Baléares.

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Le gardien Matvey Safonov fait partie du voyage, toute comme l’ailier Khvicha Kvaratskheli et les défenseurs Willian Pacho et Ilya Zabarnyi. Luis Enrique doit en revanche composer avec de nombreuses absences de poids. Les internationaux français, tels que Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, sont absents.

Plusieurs jeunes pépites convoquées

Les Mondialistes Marquinhos, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Achraf Hakimi bénéficient eux-aussi d’un repos bien mérité après leurs échéances estivales. Ces indisponibilités offrent une formidable opportunité à la jeunesse du PSG. Luis Enrique a ainsi intégré plusieurs pépites à son groupe, à l’image du jeune défenseur Axel Koukaba.

Nos 23 joueurs pour ce premier match de prépa' ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/oBJqJ7zg4a — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2026

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Ibrahim Mbaye, Alessandro Longoni, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou auront aussi l’occasion de briller. Cette composition résolument jeune permettra au technicien espagnol de jauger le potentiel de ses futurs talents avant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa.