Mercato PSG : 100M€, Liverpool répond à Arsenal pour Barcola

Bradley Barcola a la côte en Angleterre, où plusieurs clubs aimeraient le recruter durant ce mercato estival. Après Arsenal, c’est au tour de Liverpool de passer à l’action pour l’ailier du PSG. Le feuilleton ne fait que commencer.

Mercato PSG : Arsenal prêt à lâcher 80M€ pour Barcola

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Mécontent de son utilisation par Luis Enrique au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola réfléchirait sérieusement à un départ durant ce mercato estival. Surtout que de nombreux clubs sont prêts à lui dérouler le tapis rouge en Premier League. En effet, selon les informations relayées récemment par le média anglais Caught Offside, Arsenal serait déjà en train de préparer une offre de 80 millions d’euros pour le milieu offensif de 23 ans.

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À la recherche d’un attaquant de couloir pour concurrencer Gabriel Martinelli et Leandro Trossard, l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, fait pression sur sa direction afin d’obtenir le renfort de Barcola. Mais d’autres grands clubs anglais, notamment Liverpool, seraient aussi sur les rangs pour attirer la star du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, les Reds seraient passés à l’action à la suite d’Arsenal.

Liverpool veut absolument Bradley Barcola

Après le départ de Mohamed Salah, le board de Liverpool voit Bradley Barcola comme le profil parfait pour lui succéder aux avant-postes de l’équipe d’Andoni Iraola. Face à la complexité du dossier Yan Diomande que Leipzig souhaite absolument garder une saison supplémentaire, le club de la Mersey serait prêt à offrir 20 millions d’euros qu’Arsenal pour recruter Barcola.

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En effet, selon Football Insider, les pensionnaires d’Anfield seraient disposés à investir jusqu’à 100 millions d’euros pour convaincre le Paris SG de laisser partir l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Un montant qui correspond aux attentes de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

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Un accord pourrait donc rapidement intervenir entre les deux clubs, sauf si Arsenal décide de renchérir avec une proposition encore plus élevée. Affaire à suivre…