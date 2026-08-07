Mercato PSG : Le dossier Mika Godts prend une tournure inattendue

‎Mika Godts reste plus que jamais au cœur des discussions entre le PSG et l’Ajax Amsterdam, mais le dossier vient de prendre une tournure inattendue. Alors que Paris espérait accélérer les négociations, plusieurs éléments laissent penser que le club néerlandais compte faire durer le suspense afin d’obtenir une indemnité encore plus importante.

‎Mercato PSG : L’Ajax durcit le ton pour Mika Godts

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‎Le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée d’attirer Mika Godts avant la fermeture du mercato. Le jeune ailier belge figure toujours parmi les priorités offensives du champion de France, qui souhaite renforcer encore son secteur d’attaque après l’arrivée de Maghnes Akliouche.

Pourtant, malgré l’intérêt concret des dirigeants parisiens, les discussions sont loin d’avoir trouvé une issue favorable. ‎Jeudi soir, l’Ajax Amsterdam affrontait Shelbourne au troisième tour qualificatif de la Conference League. Auteur de l’ouverture du score avant de céder sa place en seconde période, Godts a rappelé toute son importance dans le collectif ajacide.

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À l’issue de la rencontre, son entraîneur Michel n’a d’ailleurs laissé planer aucun doute sur ses intentions : « On a besoin de lui sur le terrain. Il est important pour notre équipe. Il formait un bon duo avec Owen Wijndal. J’espère que Godts restera avec nous. » Une déclaration qui confirme que l’Ajax ne compte pas faciliter le travail du PSG.

Un transfert qui devient de plus en plus complexe

‎Le principal obstacle reste financier. Selon les informations du Telegraaf, les dirigeants néerlandais ont revu leurs exigences à la hausse alors qu’une première proposition parisienne de 40 millions d’euros, assortie de 5 millions de bonus, aurait déjà été refusée.

Désormais, l’Ajax viserait un montant supérieur aux 60 à 65 millions d’euros évoqués ces derniers jours. ‎Toujours d’après Telegraaf, Jorge Mendes occuperait un rôle d’intermédiaire dans cette opération.

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Le célèbre agent travaillerait actuellement sans rémunération pour l’Ajax sur ce dossier et ne percevrait une commission qu’en cas de vente au prix souhaité par le club. Cette situation inciterait naturellement toutes les parties concernées à faire grimper la valeur du transfert avant de donner leur accord définitif.

Le PSG peut-il encore inverser la tendance ?

‎Malgré cette nouvelle difficulté, Paris conserve plusieurs arguments. Le club de la capitale aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le joueur. Son représentant, Niels de Jonck, avait d’ailleurs confirmé la semaine dernière l’existence d’un accord entre Mika Godts et le PSG, preuve que le projet sportif parisien séduit le Belge.

‎Un bras de fer qui peut profiter à tout le monde… ou à personne

‎Cette négociation ressemble désormais à une véritable partie d’échecs. L’Ajax cherche logiquement à valoriser l’un de ses plus grands espoirs, tandis que le PSG refuse de payer n’importe quel prix, même pour un joueur dont le potentiel ne fait guère de doute. Chacun avance ses pions avec prudence, sans vouloir céder le premier. ‎Les prochaines semaines seront décisives.

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Si Paris augmente son offre, le transfert pourrait rapidement se débloquer. En revanche, si les exigences de l’Ajax continuent de grimper, le club français pourrait se tourner vers d’autres profils. Une chose est certaine : les déclarations de Michel et les révélations du Telegraaf ont clairement relancé le suspense autour de l’avenir de Mika Godts.