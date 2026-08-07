Mercato PSG : C’est fait pour Barcola, direction Liverpool

‎Bradley Barcola se rapproche plus que jamais d’un départ du PSG. Selon plusieurs sources concordantes, Liverpool a trouvé un accord avec le club de la capitale, ouvrant la voie à l’un des transferts les plus retentissants de ce mercato estival.

‎Mercato PSG : Le feuilleton Barcola touche enfin à son dénouement

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‎Le dossier Bradley Barcola a connu une spectaculaire accélération ces dernières heures. Longtemps freinées par un important désaccord financier, les discussions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool auraient finalement abouti à un terrain d’entente.

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Les deux clubs seraient désormais entrés dans la phase finale de l’opération, avec la préparation des derniers documents administratifs. ‎L’information est notamment révélée par le journaliste David Ornstein :

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« Liverpool a conclu un accord de principe avec le PSG pour recruter Bradley Barcola. Liverpool a soumis une proposition de 150 millions de livres, que le PSG devrait accepter. L’ailier de 23 ans est enthousiaste à l’idée de ce transfert, et l’accord entre désormais dans sa phase finale » , a révélé le journaliste de The Athletic.

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool reach verbal agreement with Paris Saint-Germain to sign Bradley Barcola⁠. Bid of £ 110m accepted by #PSG & being finalised. 5+1y contract in place, #AFC interested but 23yo attacker wanted #LFC exclusive story @TheAthleticsFC pic.twitter.com/h3BhTzrcXI — David Ornstein (@David_Onrnstein) August 6, 2026

Dans la foulée, Fabrizio Romano confirme également la tendance. Tout en confirmant l’accord entre les différentes parties, l’Italien spécialiste du mercato a précisé que le dossier serait bouclé autour d’un contrat de 5 ans d’une valeur de 110 M£. « Documents définitifs en cours de finalisation », a-t-il ajouté.

‎Pourquoi Paris a finalement ouvert la porte

‎Pendant plusieurs semaines, le PSG s’est montré inflexible pour Barcola. La direction parisienne refusait de céder son ailier sans une offre à la hauteur de sa valeur sportive et économique. Face aux premières propositions anglaises, le club champion de France estimait que son international français figurait parmi les joueurs les plus convoités du marché. ‎Cette fermeté a finalement porté ses fruits.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆

Liverpool have agreed a deal with PSG to sign Bradley Barcola.

5-year contract worth £110m 🤝

Final documents being finalized🔥 pic.twitter.com/3Pu66jjVRZ — Fabrizo Romano (@MANLYPee) August 6, 2026

Liverpool aurait revu son offre à la hausse jusqu’à atteindre le niveau réclamé par les dirigeants parisiens. Le rôle du président Nasser Al-Khelaïfi, annoncé comme directement impliqué dans les négociations, aurait également contribué à rapprocher les positions. Son intervention a permis de fluidifier les échanges dans un dossier devenu hautement stratégique pour les deux clubs.

‎Un transfert qui peut bouleverser les ambitions des deux géants

‎Pour Liverpool, l’arrivée de Bradley Barcola représenterait un signal fort envoyé à l’Angleterre et à toute l’Europe. Les Reds s’offriraient un ailier explosif, capable d’éliminer ses adversaires, de créer des différences dans les petits espaces et d’apporter une menace constante dans les trente derniers mètres.

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‎Du côté parisien, ce départ ouvrirait une nouvelle réflexion sur l’équilibre offensif de l’équipe. Perdre un joueur aussi influent n’est jamais anodin, mais une indemnité avoisinant les 150 millions de livres offrirait au PSG une puissance financière considérable pour renforcer plusieurs secteurs de l’effectif avant la fermeture du mercato.

Un choix audacieux qui peut faire date

‎Ce dossier illustre une nouvelle fois la puissance du marché anglais. Lorsqu’un club de Premier League décide d’accélérer, il possède souvent les moyens de faire évoluer les négociations. Liverpool semble avoir choisi d’investir massivement sur un joueur encore jeune, dont le potentiel laisse entrevoir une marge de progression importante. ‎Pour le PSG, accepter une telle opération ne serait pas forcément un aveu de faiblesse.

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Au contraire, vendre au prix fort un joueur très courtisé peut permettre de reconstruire un effectif encore plus équilibré. Si les informations de David Ornstein et de Fabrizio Romano se confirment jusqu’à la signature officielle, ce transfert s’imposera comme l’un des plus marquants de l’été 2026, avec des conséquences sportives majeures aussi bien en Ligue 1 qu’en Premier League.