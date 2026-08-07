Mercato PSG : Un monstre néerlandais se rapproche de Paris  

La direction du PSG cherche encore un renfort défensif pendant ce mercato estival. Luis Campos dégote la perle rare en Angleterre.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Jorrel Hato

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Le PSG prépare encore du mouvement en défense. Alors que le nom de Malo Gusto circule ces derniers jours, le club parisien aurait surtout jeté son dévolu sur un autre joueur de Chelsea. Il s’agit de Jorrel Hato, jeune défenseur néerlandais de 20 ans.

Paris a officiellement attiré Maghnes Akliouche dans ses filets ce jeudi. Montant du deal : 50 millions d’euros. Le club ne compte pas s’arrêter là. D’autres renforts sont attendus. Le secteur défensif reste donc au cœur des priorités parisiennes. Nuno Mendes devrait conserver sa place de titulaire, tandis que Lucas Digne pourrait jouer le rôle de doublure. Mais Luis Campos chercherait surtout un profil plus polyvalent.

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Le joueur idéal devra être gaucher et capable d’évoluer sur un côté comme dans l’axe. Un profil qui correspond davantage à Jorrel Hato qu’à Malo Gusto, droitier et principalement utilisé comme latéral. Selon @PSGInside_Actu, le défenseur de Chelsea figure ainsi parmi les cibles étudiées par le Paris SG. Les pensionnaires du Parc des Princes connaissent d’ailleurs bien le joueur. Hato était déjà suivi lorsqu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam.

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Depuis son arrivée à Chelsea, Jorrel Hato continue de confirmer les qualités qui avaient séduit ses courtisans. À l’aise balle au pied, solide dans les duels et capable de jouer à plusieurs postes, le Néerlandais possède un profil intéressant pour le PSG. Son transfert ne sera toutefois pas simple à boucler. Chelsea pourrait encore compter sur lui, même si plusieurs éléments pourraient faire évoluer la situation.