PSG : C’est fait, Maghnes Akliouche a signé son contrat !

Après plusieurs semaines d’attente, Maghnes Akliouche est finalement devenu un joueur du PSG. Le milieu offensif de 24 ans a signé son contrat ce jeudi en provenance de l’AS Monaco.

Mercato PSG : « Maghnes Akliouche va s’entraîner avec le groupe du PSG dès demain »

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Le PSG tient enfin son premier gros coup de l’été. Arrivé à Paris ce jeudi, Maghnes Akliouche a pu régler les derniers détails de son transfert de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain. D’après RMC Sport, l’ailier de 24 ans a passé avec succès la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans en faveur du club de la capitale.

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« Tout est bouclé pour Maghnes Akliouche. L’international français est un joueur du PSG. Visite médicale passée avec succès. Contrat de 5 ans », rapporte le journaliste Fabrice Hawkins, qui ajoute que « Maghnes Akliouche va s’entraîner avec le groupe du PSG dès demain. Il vient de signer son contrat de 5 ans. Monaco récupère 50 millions d’euros. Depuis un an, l’ailier voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Luis Enrique et son staff sont satisfaits de pouvoir compter sur lui. »

Après le gardien de but italien, Alessandro Longoni, Akliouche devient la deuxième recrue estivale des Rouge et Bleu. Le natif de Tremblay-en-France vient pour remplacer numériquement Kang-In Lee qui a rejoint l’Atlético Madrid cet été contre un chèque de 40 millions d’euros. Après lui, Lucas Digne devrait lui aussi faire le déplacement à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le double champion d’Europe en titre.

À la recherche d’un latéral gauche pour faire souffler Nuno Mendes de temps en temps, Luis Campos a trouvé un accord avec Aston Villa pour rapatrier l’ancien défenseur parisien pour moins de 10 millions d’euros.

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Urgent : Maghnes Akliouche confirme son transfert au PSG !

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Le club de la capitale ne devrait pas s’arrêter là puisque Ferran Torres (Barça) et Mika Godts ont donné leur accord pour rejoindre prochainement les rangs de l’effectif de Luis Enrique. L’officialisation de son arrivée est prévue dans la foulée.