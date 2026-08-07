PSG : Le coach de Monaco cash après le départ d’Akliouche !

Filipe Luis, l’entraîneur de l’AS Monaco, s’est exprimé sur le départ de Maghnes Akliouche au PSG. Tout logiquement, le coach monégasque regrette cette grosse perte et espère pouvoir remplacer le joueur de 24 ans.

Filipe Luis sur Akliouche : « On va devoir le remplacer, c’est sûr »

La suite après cette publicité

À deux ans de la fin de son contrat avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche a préféré quitter l’AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants des deux clubs de Ligue 1 ont trouvé un accord pour le transfert de l’international français à hauteur de 50 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato PSG: Les premières impressions de Maghnes Akliouche

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita s’offre un nouveau crack

Et depuis ce jeudi, Akliouche s’est engagé officiellement avec le Paris SG pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2031. Si le double champion d’Europe en titre peut se réjouir de remplacer Kang-In Lee, parti à l’Atlético Madrid cet été, par un joueur de qualité, l’AS Monaco perd l’un de ses leaders techniques.

Après la courte victoire de son équipe en match amical contre Getafe (1-0), l’entraîneur de l’ASM a livré ses sentiments sur ce transfert. Pour Filipe Luis, le départ de Maghnes Akliouche est une grosse perte pour le club du Rocher.

Lisez aussi : PSG : C’est fait, Maghnes Akliouche a signé son contrat !

À voir

Mercato PSG : Un monstre néerlandais se rapproche de Paris

« Nos matchs de préparation sont utiles pour voir exactement le profil, les caractéristiques du joueur qu’on souhaite. On en parle tous les jours. C’est une grande perte. C’est un top player, qui va devenir un joueur de classe mondiale. On peut voir ses qualités et la façon dont il a joué la saison passée en étant si jeune. Je lui souhaite le meilleur. Malheureusement je n’ai pas pu le rencontrer. On va devoir le remplacer c’est sûr », a déclaré le technicien brésilien en conférence de presse.

De son côté, Maghnes Akliouche n’a pas caché son émotion et sa fierté de rejoindre le club de sa région natale. « Je veux tout d’abord remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et bien sûr le coach Luis Enrique. Je ressens beaucoup de fierté et je suis évidemment très heureux. Quand le Paris Saint-Germain s’est intéressé à moi, pour moi, c’était une évidence. C’est un club spécial, car j’ai grandi en région parisienne.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Grande nouvelle pour Maghnes Akliouche et le PSG !

Urgent : Maghnes Akliouche confirme son transfert au PSG !

À voir

Mercato OM : Ça chauffe, Stéphane Richard chasse un cadre

C’est donc vraiment une fierté d’être aujourd’hui un joueur de ce club », a expliqué le natif de Tremblay-en-France sur le site officiel du PSG. À Paris, il portera le numéro 11 au sein du collectif de Luis Enrique.