PSG : Urgent ! Le transfert de Zion Suzuki bouclé dans 48h ?

Selon la presse italienne, le gardien de but de Parme, Zion Suzuki, se rapproche très sérieusement d’un transfert au PSG cet été. Un accord total pourrait même intervenir dans les prochains jours.

Mercato : Zion Suzuki au PSG pour 35M€ ?

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Après avoir enregistré la signature de Maghnes Akliouche ce jeudi après-midi, le Paris Saint-Germain va désormais accélérer sur le dossier Zion Suzuki, selon les informations du Corriere dello Sport. Le journal italien assure que les choses vont s’accélérer dans les prochaines heures du mercato estival pour l’international japonais.

La publication sportive évoque même des négociations entre Luis Campos et son homologue de Parme avec un possible accord total dans les 48 heures à venir. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano.

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« Entre jeudi et vendredi, surveillez de près la situation de Zion Suzuki; je ne pense pas qu’il se passera quoi que ce soit ce soir, mais les un ou deux prochains jours seront décisifs le concernant. Une nouvelle offre pourrait être transmise à Parme dès demain, alors restez attentifs », a notamment indiqué le spécialiste mercato.

De son côté, Tuttosport confirme que c’est proche d’être bouclé pour le transfert de Zion Suzuki et parle même d’un montant de 35 millions d’euros. « Zion Suzuki : Le PSG espère finaliser le transfert du joueur japonais entre aujourd’hui et demain pour un montant avoisinant les 35 millions d’euros.

Un transfert impensable en juin, mais devenu réalité en août », rapporte le quotidien transalpin. Néanmoins, le portier de 23 ans ne devrait pas évoluer sous les ordres de Luis Enrique pour sa première saison en tant que joueur du Paris SG.

La Juve négocie déjà le prêt de Zion Suzuki

Pour recruter Zion Suzuki, le PSG devrait formuler une deuxième offre à la direction de Parme, supérieure à la première proposition (28+5 millions) pour boucler cette opération. Toutefois, le Japonais ne sera pas mis en concurrence avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier dès la saison prochaine. D’après diverses sources concordantes, le natif de Newark va être prêté dans la foulée à la Juventus Turin.

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« La Juventus ne peut pas faire d’offre, mais elle souhaite absolument recruter le joueur de Parme. C’est le souhait de Spalletti : l’entraîneur est optimiste et convaincu qu’il peut élever le niveau de jeu de son équipe pour cette saison, à commencer par le match contre Frosinone.

Le club est conscient qu’il devra faire des concessions à ce stade du mercato : afin de renforcer son effectif à d’autres postes, il est prêt à « louer » Suzuki au Paris Saint-Germain. Un prêt classique, avec l’objectif d’un transfert définitif dans un an », explique le média italien.

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Comme déjà évoqué, la Juve est bien à l’affut pour récupérer Suzuki en prêt pour la saison à venir. Ce dernier pourrait donc signer cinq ans avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en juin 2031, et repartir directement en prêt pour un an en Serie A.