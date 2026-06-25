Mercato : Bradley Barcola quitte le PSG pour l’Angleterre !

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 avec la France, Bradley Barcola anime le marché des transferts. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant du PSG va rejoindre l’Angleterre. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique voulait garder Bradley Barcola

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Mécontent de son statut de remplaçant, Bradley Barcola s’apprête à quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. Luis Enrique souhaiterait le garder la saison prochaine, mais ne le retiendra pas contre son gré. Après trois saisons sous les couleurs Rouge et Bleu, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais court inexorablement vers la fin de son aventure dans la capitale française.

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Pressenti à Liverpool depuis plusieurs mois pour remplacer Mohamed Salah, l’ailier de 23 ans pourrait finalement débarquer du côté de Londres, notamment à Arsenal, qui semble désormais en pole position pour arracher sa signature dans les semaines à venir.

Arsenal tient le bon bout pour Barcola

D’après les dernières indiscrétions partagées par Football Insider, c’est bien Arsenal qui se trouve en excellente position pour arracher la signature de Bradley Barcola. Le média spécialisé assure même que le numéro 29 du Paris SG devrait rejoindre l’effectif de Mikel Arteta cet été.

La piste aurait pris d’autant plus d’épaisseur que les Gunners auraient échoué de convaincre Aston Villa pour leur choix numéro un : Morgan Rogers, bien parti pour rester une saison supplémentaire chez les Villans. Une situation qui a poussé les dirigeants d’Arsenal à tout miser sur Barcola, dont le profil unique répond parfaitement aux besoins des Gunners, selon les explications du journaliste Jack Dawson.

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Estimé à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Bradley Barcola a déjà plusieurs prétendants, notamment en Angleterre. Le Paris Saint-Germain ne le retiendra pas et profitera de sa vente pour recruter, mais le club francilien aurait bien conservé son jeune attaquant.

Luis Enrique, qui voulait continuer avec Bradley Barcola, ne retiendra personne qui ne veut plus jouer pour le PSG et le natif de Lyon devrait donc quitter le club cet été. Un départ qui fait mal au coach ibérique, mais qui sera rapidement remplacé par un top joueur. Le nom du prodige ivoirien du RB Leipzig, Yan Diomande, est régulièrement cité depuis plusieurs semaines déjà.

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Reste maintenant à quel prix le PSG et Arsenal vont conclure le transfert de Bradley Barcola. Affaire à suivre…