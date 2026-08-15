Mercato PSG : Une offre folle envoyée à Paris  

Le PSG pourrait bientôt recevoir une proposition XXL pour Ibrahim Mbaye. Liverpool s’apprête à passer à l’offensive.

Mercato PSG : Liverpool fonce sur Ibrahim Mbaye !

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Un chèque XXL de 50 millions d’euros pourrait bientôt débarquer sur la table des dirigeants du PSG. Les dirigeants de Liverpool flairent un nouveau coup à Paris. Selon L’Équipe, le club anglais prépare une offre concrète pour Ibrahim Mbaye.

Les Reds étudient ce transfert depuis plusieurs jours déjà. Ils voient en l’ailier de 18 ans le renfort idéal pour animer leur attaque. Le jeune Parisien plaît énormément en Angleterre. Percutant, rapide et précis devant le but, cet international sénégalais brille sur l’aile droite. Mais pour s’offrir le prodige lié au Paris SG jusqu’en 2028, Liverpool devra y mettre le prix.

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Paris réclame une somme colossale pour lâcher son diamant. Chez l’ogre parisien, la concurrence féroce barre la route du jeune talent. Partir devient une vraie option. Si le FC Porto a récemment tâté le terrain, d’autres écuries allemandes et britanniques surveillent aussi le dossier avec attention.

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Le choix appartient désormais au joueur. Traverser la Manche pour exploser en Premier League, ou s’imposer dans son club formateur ? Une décision importante s’impose à lui. Si Liverpool transmet bien son offre dans les prochains jours, le dossier Ibrahim Mbaye pourrait s’accélérer. Et avec une valorisation annoncée à 50 millions d’euros, l’opération pourrait rapporter gros au club parisien.