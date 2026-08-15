Mercato : C’est officiel, un champion du monde signe au PSG

Quelques jours après avoir enregistré les arrivées de Maghnes Akliouche et Lucas Digne, le PSG a officialisé ce samedi la signature dans ses rangs d’un champion du monde. Un nouvel attaquant renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Mercato : Ferran Torres s’engage avec le PSG jusqu’en 2031

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Après l’accord définitif entre le PSG et le Barça à hauteur de 48,5 millions d’euros, le vendredi, il n’y avait plus aucun doute concernant l’avenir de Ferran Torres. Arrivé à Paris hier, l’attaquant de 26 ans a passé sa visite médicale et signé son contrat de cinq ans avec son nouveau club. Ce samedi, le club de la capitale a donc officiellement annoncé le recrutement de l’international espagnol de 26 ans.

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« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9 », écrit le club entraîné par Luis Enrique. L’ancien joueur de Manchester City devient ainsi la quatrième recrue estivale du PSG après Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche et Lucas Digne.

Après l’officialisation de son arrivée, Ferran Torres a effectué son premier entraînement au Campus PSG ce samedi matin. Accompagné d’Ousmane Dembélé, le champion du monde 2026 a pu notamment échanger quelques mots avec Luis Enrique et son coéquipier en sélection Fabian Ruiz.

Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain ! ✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9. 🔴🔵



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« Je suis très heureux de démarrer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et le coach Luis Enrique de m’offrir l’opportunité de rejoindre cette équipe, que j’espère aider à remporter le plus de trophées possibles », a déclaré Ferran Torres, qui vient remplacer numériquement Gonçalo Ramos dans le secteur offensif.

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