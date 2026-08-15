Mercato PSG : 60M€ ! Paris accélère pour son futur crack

‎Le PSG continue de surveiller attentivement les jeunes talents susceptibles de devenir les grandes figures de demain. Eduardo Conceição, pépite de Palmeiras, figure ainsi parmi les dossiers qui pourraient prendre une nouvelle dimension sur le mercato européen.

‎‎Mercato PSG : Eduardo Conceição, la nouvelle pépite qui affole l’Europe

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‎‎Le PSG aurait décidé de garder un œil particulièrement attentif sur Eduardo Conceição. Âgé de seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras s’est déjà retrouvé au centre de nombreuses convoitises européennes.

Le club brésilien a d’ailleurs fixé des exigences élevées autour de sa jeune pépite, dont la clause libératoire atteint 100 millions d’euros selon plusieurs sources. ‎‎D’après PSG Inside Actus, Paris fait partie des clubs intéressés par le profil du jeune Brésilien.

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Le compte spécialisé dans l’actualité parisienne avait déjà évoqué l’intérêt du club de la capitale pour Eduardo Conceição. Une information qui donne du relief à cette piste, même si aucune offre officielle du Paris SG à hauteur de 60 millions d’euros n’est confirmée à ce stade.

‎‎Paris face à une bataille XXL pour le crack de Palmeiras

‎‎Le PSG n’est évidemment pas seul dans cette course. Eduardo Conceição attire également l’attention du FC Barcelone, de Manchester City, de Chelsea et de plusieurs autres formations européennes. La concurrence risque donc de devenir féroce si Palmeiras ouvre réellement la porte à une vente.

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‎‎Le contexte financier explique aussi cette agitation. Selon ge, Palmeiras espérerait obtenir environ 50 millions d’euros pour son jeune attaquant, tandis que d’autres informations évoquent un seuil supérieur à 60 millions. Autrement dit, le dossier est encore mouvant. Et dans ce genre de course, attendre peut coûter très cher.

‎‎Un pari à 60 M€ qui pourrait valoir la peine

‎‎Si Paris décidait effectivement d’investir une telle somme sur Eduardo Conceição, le message serait limpide : le club veut encore renforcer sa stratégie tournée vers les jeunes à très fort potentiel. Le Brésilien serait alors davantage considéré comme un investissement pour l’avenir que comme une solution immédiatement opérationnelle.

‎‎Un détail complique toutefois le dossier. En raison de son âge, le joueur ne peut pas simplement débarquer en Europe du jour au lendemain. Le PSG devrait donc penser sur plusieurs années, comme il l’a déjà fait avec d’autres jeunes talents. Une patience qui peut rapporter gros… ou transformer 60 millions d’euros en joli pari très risqué.‎

‎Le PSG doit-il vraiment sortir le chéquier ?

‎‎Sur le papier, Eduardo Conceição possède tous les ingrédients qui séduisent les grands clubs : précocité, potentiel et capacité à faire la différence dans les catégories de jeunes. Son nom circule déjà avec insistance et son entourage semble avoir conscience de l’intérêt suscité en Europe. ‎Mais le PSG aurait intérêt à ne pas confondre potentiel et certitude.

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À 16 ans, même une immense promesse reste une promesse. PSG Inside Actus a lancé cette piste dans l’actualité parisienne, tandis que plusieurs médias ont confirmé l’intérêt du club pour le joueur. La véritable question est désormais simple : Paris voudra-t-il aller jusqu’à 60 millions d’euros pour prendre une longueur d’avance sur ses concurrents ?