Mercato PSG : Après Torres et Godts, Campos attaque déjà la deuxième priorité

Le PSG ne compte visiblement pas ralentir sur son mercato après avoir renforcé son secteur offensif avec Ferran Torres et Mika Godts. Luis Campos aurait désormais changé de braquet pour s’attaquer à un chantier devenu particulièrement sensible dans l’effectif parisien.‎

Mercato PSG : Une nouvelle urgence se dessine à Paris

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‎Le PSG entre dans une nouvelle phase de son mercato. Après avoir travaillé sur plusieurs renforts offensifs, le club de la capitale chercherait maintenant à consolider sa défense avec un joueur capable de rendre plusieurs services à Luis Enrique. Le profil recherché est particulièrement précis : un défenseur central polyvalent, suffisamment à l’aise pour également occuper le côté droit.

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‎Cette réflexion n’est pas anodine. Paris dispose déjà d’Achraf Hakimi dans ce couloir, mais souhaite pouvoir compter sur une solution supplémentaire lorsque le Marocain est indisponible ou appelé à souffler. L’idée serait donc de recruter un joueur capable de couvrir plusieurs postes sans déséquilibrer l’équipe. Une polyvalence qui, dans une saison chargée, peut rapidement devenir un luxe.

‎‎Campos avance sans faire de bruit

‎Le dossier est suivi avec discrétion par les dirigeants parisiens. Selon les informations relayées par le compte X PSG Inside Actus, plusieurs défenseurs figureraient dans les réflexions du club, parmi lesquels Joel Ordóñez du Club Bruges, Jorrel Hato de l’Ajax, Ngoy du LOSC et Karim Coulibaly du Werder Brême.

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‎Joel Ordóñez apparaît notamment comme une piste régulièrement associée au PSG. Le défenseur équatorien possède un profil susceptible de répondre aux exigences parisiennes. Hato, lui, présente l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes défensifs, même s’il est davantage utilisé sur le côté gauche. Autrement dit, Paris cherche moins un simple remplaçant qu’un véritable couteau suisse.‎

‎Un départ pourrait encore tout accélérer

‎‎Le PSG doit toutefois composer avec une inconnue importante : l’avenir de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Si l’un des deux offensifs venait à partir, la direction parisienne pourrait être contrainte de réactiver rapidement un dossier offensif avant de consacrer définitivement ses efforts au recrutement défensif.

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‎Cette situation explique pourquoi le mercato parisien reste difficile à lire. Paris peut avoir une priorité sportive, puis devoir changer ses plans en quelques heures en fonction des départs. Et dans la capitale, les imprévus ont souvent la fâcheuse habitude de coûter cher.

‎‎Campos a-t-il déjà trouvé le dernier morceau du puzzle ?

‎Sur le papier, le choix d’un défenseur polyvalent paraît cohérent. Avec les échéances qui attendent le PSG, Luis Enrique a besoin d’un effectif capable d’absorber les blessures, les suspensions et l’accumulation des rencontres sans perdre en qualité.

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‎Le véritable enjeu sera donc de trouver le bon joueur, pas simplement un nom supplémentaire. Si Campos parvient à attirer un défenseur capable d’évoluer dans l’axe et à droite, Paris pourrait boucler un mercato particulièrement ambitieux.

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Mais tant que les situations de Barcola et Mbaye ne sont pas définitivement éclaircies, le scénario peut encore connaître quelques virages. Le mercato, lui, n’a manifestement pas dit son dernier mot.