Mercato PSG : Décision spectaculaire pour Bradley Barcola !

Le divorce entre le Paris Saint-Germain et Bradley Barcola semblait inéluctable cet été. Mais la direction parisienne aurait finalement changé d’avis.

Mercato PSG : Bradley Barcola maintenu à Paris

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Le mercato s’emballe du côté du Paris Saint-Germain qui compte renforcer son secteur offensif. Le club de la capitale est proche de faire deux nouveaux cracks : Yan Diomandé et Maghnes Akliouche. Ces probables arrivées vont certainement avoir des répercussions en attaque.

C’est dans ce sens que l’avenir de Bradley Barcola fait l’objet de diverses spéculations dans la presse spécialisée. Certains médias suggèrent que la direction du PSG n’oppose plus à son départ. Elle serait prête à le laisser partir si le jeune ailier droit demandait à s’en aller cet été.

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Dans ce scénario, de grosses écuries comme Liverpool et Arsenal se tiennent prêtes à bondir sur l’occasion. Sauf que la réalité est bien différente. Le journaliste David Ornstein, de The Athletic FC, a récemment balayé ces bruits de couloir. Il assure que le PSG considère Bradley Barcola comme un « élément intransférable ».

Les départs de Ramos et Kang-In Lee libèrent de la place

Cette volonté de conserver l’attaquant tricolore s’inscrit dans une stratégie bien précise. Les départs actés ou en bonne voie de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-in offrent aux dirigeants du PSG une marge de manœuvre financière et sportive importante.

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Ces départs libèrent de la place au sein de l’effectif parisien. La direction du Paris SG mise donc sur un mélange de sang neuf et de cadres confirmés pour bâtir une équipe très compétitive la saison prochaine. Un projet où Bradley Barcola occupera une place centrale.