Mercato PSG : Al-Khelaïfi monte au créneau pour Barcola !

Avec la possible arrivée de Yan Diomande, l’avenir de Bradley Barcola s’assombrit de plus en plus du côté du PSG. Ce n’est pas le point de vue de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien. Explications.

Mercato : « Le PSG considère Bradley Barcola comme intransférable »

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Ce mardi, le journaliste David Ornstein s’est penché sur la situation de Bradley Barcola, l’attaquant du Paris Saint-Germain. Alors que l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, aurait donné son accord pour signer au PSG, plusieurs rumeurs annoncent le départ de Barcola cet été.

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Liverpool serait même très chaud à l’idée d’accueillir l’international français pour en faire le successeur de Mohamed Salah. Mais le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic rapporte que Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club parisien considèrent le joueur de 23 ans comme intransférable, même si des concurrents sont attendus en attaque et que les discussions pour sa prolongation s’étirent encore.

« Le Paris Saint-Germain considère Bradley Barcola comme intransférable, quelles que soient les arrivées et sa réticence à signer un nouveau contrat », explique David Ornstein. Maintenant, si le natif de Lyon tient absolument à faire ses valises cet été, il ne sera pas du tout bradé.

Le Paris SG valorise Barcola à 135M€

Certains médias français et étrangers ont annoncé lundi que les dirigeants du Paris Saint-Germain pourrait revoir leur position concernant Bradley Barcola et envisager un transfert en cas de belle offre, sachant que Liverpool et Arsenal font partie des clubs intéressés et en quête d’un ailier cet été.

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Mais David Ornstein précise que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos estiment que la valeur de l’ancien milieu offensif de l’OL est bien plus élevée que celle d’Elliot Anderson, que Manchester City s’apprête à recruter contre 135 millions d’euros. Toujours selon la même source, le Paris SG n’a aucun besoin de vendre son numéro 29 cet été après avoir déjà bouclé les transferts de Kang-In Lee et Gonçalo Ramos.

« Barcola semble réticent à signer un nouveau contrat, car il ne dispose pas d’autant de temps de jeu qu’il le souhaiterait, et il réclame davantage de titularisations. Le PSG estime que la valeur de marché estimée pour Barcola, qui n’est pas à vendre, est très éloignée de la réalité et qu’il devrait être évalué à un prix bien supérieur aux 116 millions de livres sterling (135 M€) que Manchester City s’apprête à verser pour Elliot Anderson », écrit enfin Ornstein.

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Intéressé, Liverpool commencerait donc déjà à prospecter d’autres cibles, dont Crysencio Summerville, Yankuba Minteh, Said El Mala ou encore Matias Fernandez-Pardo.