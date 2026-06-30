PSG Mercato : La Juve confirme son offensive pour Kolo Muani

Plus aucun doute. La Juventus Turin discute bien avec le PSG pour récupérer définitivement Randal Kolo Muani durant ce mercato estival. Le club italien a officiellement confirmé son offensive pour l’attaquant de 27 ans.

« Kolo Muani est une possibilité, car on en parle depuis longtemps »

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Pas retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique, Randal Kolo Muani traverse une phase délicate de sa carrière. En manque de temps de jeu et en difficulté pour s’imposer durablement dans la hiérarchie offensive, l’attaquant du Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation charnière.

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N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, il ne peut guère envisager un avenir à Paris, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028. Kolo Munai espère donc profiter de ce mercato estival pour se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Et cela tombe bien, puisque la Juventus Turin, où il a laissé de bons souvenirs durant la seconde partie de la saison 2024-2025, est toujours intéressé par ses services.

Dans une interview accordée à Sky Italia, le directeur général des Bianconeri, Giovanni Carnevali, a ainsi confirmé les discussions avec Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pour le joueur qui sort d’un prêt non concluant à Tottenham.

« Kolo est une possibilité, car on en parle depuis longtemps. Il y a eu des difficultés par le passé et nous sommes en train de renouer les liens avec le PSG. Nous menons certaines discussions, mais celles-ci doivent se faire à des conditions justes et acceptables. Une chose est sûre : nous avons les idées claires, nous savons ce que nous voulons faire », a confié le dirigeant italien, bien déterminé à conclure le deal.

« Il faudra conclure l’affaire »

Cette fois, la Juve ne veut pas répéter les erreurs de l’été dernier. Après avoir longtemps pensé pouvoir obtenir un rabais pour Randal Kolo Muani, la Vieille Dame avait finalement vu le dossier lui échapper dans les derniers instants du mercato, laissant l’attaquant français rejoindre la Premier League dans le cadre d’un prêt sec.

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Un échec que le club turinois a traîné comme une mauvaise cicatrice toute la saison. Successeur de Damien Comolli, incapable de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain, Giovanni Carnevali, lui, semble déterminé à ne pas reproduire le même scénario.

« Il faudra conclure l’affaire, ce qui n’est pas chose aisée. Mais nous savons où nous voulons aller », a poursuivi le dirigeant de la Juventus avant d’ajouter que le projet turinois repose sur un renforcement global : « Un attaquant et un gardien sont des pièces maîtresses, mais cela ne suffit pas. Il faut construire davantage autour pour être compétitif. »

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