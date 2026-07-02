Mercato : Le PSG prêt à vendre Barcola à une seule condition

‎‎Le PSG et Bradley Barcola abordent un été décisif alors que les spéculations autour de l’avenir de l’ailier français prennent de l’ampleur. Si un départ n’est plus totalement exclu, les dirigeants parisiens n’envisagent une séparation qu’en échange d’une offre exceptionnelle.

‎Mercato PSG : Liverpool en embuscade pour Barcola

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‎Depuis plusieurs semaines, Liverpool multiplie les approches pour tenter d’attirer Bradley Barcola en Premier League. L’international français, actuellement mobilisé avec les Bleus, figure parmi les profils les plus appréciés par les dirigeants des Reds, qui voient en lui un joueur capable de franchir un nouveau cap outre-Manche.

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‎Cette montée en puissance des intérêts anglais intervient alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat avec le PSG n’ont toujours pas abouti. Le dossier reste donc ouvert, même si le club de la capitale conserve la maîtrise de la situation grâce à un contrat qui lui laisse une position de force.

‎Une seule condition pour envisager un transfert

‎Le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano a résumé la position parisienne dans un message publié sur X. « L’avenir de Bradley Barcola n’est pas encore décidé, car les négociations pour un nouveau contrat sont en attente depuis un an. Liverpool est très intéressé et Arsenal a son nom sur la liste comme alternative à l’objectif principal Rogers. Le PSG pourrait le laisser partir, mais seulement en cas de grosse proposition. »

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‎Cette déclaration éclaire la stratégie du champion de France. Autrement dit, Paris ne cherche pas à vendre son ailier, mais pourrait revoir sa position si une offre jugée irrésistible arrivait sur la table. La priorité demeure donc sportive avant d’être financière.

‎Un choix qui pourrait relancer sa carrière

‎Au fil de la saison, Bradley Barcola a parfois dû se contenter d’un rôle moins important lors des affiches européennes. Luis Enrique a régulièrement privilégié d’autres profils offensifs, un contexte qui nourrit naturellement les interrogations sur l’avenir du jeune Français. ‎Daniel Riolo comprend d’ailleurs l’idée d’un nouveau défi.

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« Moi, je peux toujours comprendre qu’un joueur ait envie d’aller ailleurs. Il a gagné deux Ligues des champions, ça s’est bien passé. Au final, il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire. S’il a une opportunité en Premier League, pourquoi il n’irait pas ? T’as le droit d’aller voir un autre championnat, t’as le droit de tenter une autre aventure. Moi, je lui dis : « bon vent à toi » », a-t-il déclaré dans l’After Foot