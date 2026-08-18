Mercato: Incroyable ! Accord entre le PSG et Bradley Barcola

Désireux de rejoindre les rangs de Liverpool lors de ce mercato estival, Bradley Barcola est parvenu à un incroyable accord avec son club actuel, le PSG. Explications.

Mercato PSG : Barcola ne jouera pas pour être préservé

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Après Kang-In Lee, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG pourrait perdre un autre attaquant durant ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola veut quitter le Paris Saint-Germain. Mécontent de son utilisation lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions, l’attaquant de 23 ans a refusé la prolongation offerte par sa direction et a donné son accord à Liverpool en vue d’un transfert cet été.

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Trois ans après son arrivée, l’ancien joueur de l’OL n’a donc plus la tête au Paris SG. Dans ces conditions et pour éviter une blessure dommageable pour le joueur, les deux parties ont convenu de la mise à l’écart de Barcola jusqu’à la finalisation de son transfert.

Une source proche du club a notamment expliqué au journal L’Équipe : « c’est notre fils et on souhaite le protéger. Il y a des études qui montrent que lorsqu’un joueur est perturbé mentalement, le risque de blessure est plus élevé. C’est une décision du coach, mais c’est aussi parce que Bradley n’est pas à 100% disponible. » Si le club anglais ne parvient pas à payer ce qu’il faut et qu’aucun autre club ne pointe le nez, l’international français poursuivra son aventure dans la capitale.

Bradley Barcola prêt à rester une saison de plus à Paris

Le quotidien sportif rappelle que Luis Enrique veut uniquement composer avec des joueurs concernés à 100%, ce qui n’est pas le cas de Bradley Barcola, déterminé à rejoindre « un projet dans lequel il se sentirait plus important », lui qui s’est déjà mis d’accord avec Liverpool.

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Le natif de Lyon comprend donc et accepte sa mise à l’écart, en attendant un accord entre les deux clubs. Toujours d’après la publication francilienne, le champion d’Angleterre en titre devrait revenir à la charge cette semaine après avoir vu sa première offre être refusée, tandis que le Paris SG réclame toujours plus de 150 millions d’euros.

Alors que le PSG assurait que Bradley Barcola avait clairement affiché ses envies d’ailleurs et son souhait de rejoindre les Reds, son entourage dément et indique qu’il a simplement informer le club qu’il ne prolongera pas. Si bien que Barcola serait prêt à réintégrer le groupe de Luis Enrique et à se battre pour sa place si aucun accord n’est trouvé pour son départ d’ici la fin du mercato estival, annonce son entourage.

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« Il aura peut-être une semaine difficile pour s’en remettre, mais il reprendra le travail ensuite pour espérer jouer », estime le Paris Saint-Germain.