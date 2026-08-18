PSG : Rebondissement dans le transfert d’Ibrahim Mbaye à Liverpool

Annoncé proche de rejoindre Liverpool lors de ce mercato estival, le jeune ailier du PSG, Ibrahim Mbaye, va devoir patienter encore avant d’être fixé définitivement sur son sort. Explications.

Mercato PSG : Liverpool dément un accord avec Ibrahim Mbaye

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Soucieux d’obtenir de la régularité sur le terrain, Ibrahim Mbaye veut quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Annoncé un peu partout en Europe, l’ailier de 18 ans aurait trouvé un accord avec Liverpool sur la base d’un contrat de cinq ans, selon RMC Sport.

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« Ibrahim Mbaye s’est mis d’accord avec Liverpool autour d’un contrat de cinq ans. L’ailier du PSG souhaite traverser la Manche pour rejoindre le club anglais. Les Reds vont désormais accélérer les négociations avec les doubles champions d’Europe pour tenter d’obtenir le transfert de l’international sénégalais. Le natif de Paris ne figurait pas sur la feuille de match du Trophée des champions perdu face au RC Lens.

Not only Bradley #Barcola: #Liverpool are also in advanced talks to try to sign the young winger Ibrahim #Mbaye (born in 2008) from #PSG. Ready for him a very rich salary for a contract until 2031. #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2026

Le droitier de 1,75m a suivi la rencontre en tribunes aux côtés de Bradley Barcola, lui aussi dans le viseur de Liverpool. Les Reds poursuivent d’ailleurs les discussions avec le PSG au sujet de l’international français. Une offre est attendue dans le courant de la semaine », a notamment indiqué le média sportif ce mardi matin. Sauf que la réalité serait toute autre dans ce dossier.

Liverpool poursuit les discussions pour Ibrahim Mbaye

En effet, selon The Athletic, le board de Liverpool aurait démenti l’information selon laquelle Ibrahim Mbaye aurait trouvé un accord contractuel avec les Reds. Informateur italien, qui suit ces dossiers de près, Nicolo Schira précise de son côté qu’il y a « des discussions très avancées », mais pas forcément un accord entre l’international sénégalais et le Champion d’Angleterre. Dans le groupe, mais absent de la feuille de match lors du Trophée des champions perdu contre le RC Lens (0-1), Mbaye n’est plus désiré par Luis Enrique.

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