PSG : Liverpool envoie un premier message pour Ibrahim Mbaye

En discussions avec le PSG pour Bradley Barcola, Liverpool serait aussi intéressé par le renfort du jeune ailier Ibrahim Mbaye. Mais le club anglais ne compte pas se ruiner pour recruter le joueur de 18 ans.

Mercato PSG : Liverpool discute avec le clan Ibrahim Mbaye

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À l’instar de Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi faire ses valises pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Désireux d’avoir plus de temps de jeu pour poursuivre sa progression, l’international sénégalais a fait le choix de partir cet été. Annoncé un peu partout en Europe, le Titi parisien pourrait rejoindre Liverpool.

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D’après les informations de Fabrizio Romano, les Reds veulent recruter deux ailiers avant la fin du mercato et apprécient bien le profil d’Ibrahim Mbaye. D’ailleurs, des émissaires du club de la Mersey ont récemment échangé avec Jorge Mendes, l’agent du natif Trappes, afin d’étudier la possibilité d’un transfert.

Séduit par le projet proposé par Liverpool, Ibrahim Mbaye a donné son accord pour intégrer l’effectif d’Andoni Iraola à Anfield. Mais l’affaire est encore loin d’être faite, les positions des deux clubs restant éloignées concernant le montant du transfert.

Liverpool ne veut pas payer 50M€ pour Mbaye

Les dirigeants de Liverpool vont devoir casser leur tirelire pour s’attacher les services de Bradley Barcola. Pour les deux joueurs, il faudra au total 195 millions d’euros. Selon TEAMtalk, le Paris SG serait désormais disponible à accepter un chèque de 145 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie à Barcola, tandis qu’il faudra au moins 50 millions d’euros.

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Ce lundi, le site Foot01 révèle que le champion d’Angleterre aurait soumis une proposition améliorée de 135 millions d’euros au Paris SG pour recruter l’ancien milieu offensif de l’OL. Par contre, le club anglais considère excessif le prix réclamé par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour Ibrahim Mbaye.

De son côté, Luis Enrique a déjà acté le départ des deux joueurs en déclarant samedi, à la veille du Trophée des Champions contre le RC Lens : « quand un joueur n’a pas le sourire en venant ici, c’est mieux de trouver une autre solution. »

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