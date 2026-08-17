Mercato PSG : Urgent ! Accord entre Ibrahim Mbaye et Liverpool

Les choses s’accélèrent pour le départ d’Ibrahim Mbaye. L’attaquant du PSG aurait trouvé un accord avec Liverpool en vue d’un transfert à deux semaines de la clôture du mercato estival.

Mercato PSG : Liverpool ne lâche pas Ibrahim Mbaye

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À deux ans de la fin de son contrat, Ibrahim Mbaye s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Selon Fabrizio Romano, « Ibrahim Mbaye pourrait bientôt quitter le Paris Saint-Germain, des discussions étant en cours concernant son avenir. Liverpool a rencontré son agent, Jorge Mendes, et Mbaye apprécie le projet du club. Liverpool juge cependant le prix demandé par le PSG trop élevé. »

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Même si un départ reste envisageable cet été, le Paris Saint-Germain ne compte donc pas brader l’international sénégalais. De son côté, le club anglais demeure intéressé, mais ne compte pas se ruiner dans ce dossier. Pour autant, les Reds continuent de travailler sur cette piste.

Ibrahim Mbaye a tranché pour son avenir

Une première étape vers un départ d’Ibrahim Mbaye à Liverpool. Selon les informations de RMC Sport, l’enfant de Trappes s’est mis d’accord avec les Reds sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Désireux d’avoir plus de temps de jeu, Ibrahim Mbaye souhaite intégrer l’équipe de Liverpool et a donc refusé la proposition du Bayer Leverkusen.

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Le club anglais continue par ailleurs de négocier avec le Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. « Liverpool a trouvé un accord avec Ibrahim Mbaye. Les deux parties se sont entendues sur les conditions financières d’un contrat de cinq ans. Mbaye a fait son choix et ne souhaite pas donner suite à l’intérêt du Bayer Leverkusen. Comme révélé en exclusivité par RMCsport, Liverpool souhaite recruter à la fois Mbaye et Bradley Barcola », explique le journaliste Fabrice Hawkins.

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En Angleterre, le média TEAMtalk révèle que les pensionnaires d’Anfield trouvent excessifs les 50 millions d’euros demandés par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour laisser partir Ibrahim Mbaye. Reste donc à voir à quel montant va se conclure cette opération.