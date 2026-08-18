Mercato PSG : Ça s’accélère, un monstre à 60 M€ arrive

La direction du PSG dégote un nouveau gardien de but au Portugal pour ce mercato estival. Les Portugais ont fixé le tarif pour leur crack.

Mercato PSG : Diogo Costa attendu à Paris cet été ?

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Le PSG prépare encore de jolis coups cet été. Après avoir surtout travaillé sur le renouvellement de son secteur offensif, le club de la capitale cherche à renforcer certains postes. En défense, Lucas Digne est pour l’instant la seule recrue enregistrée. Dans les buts, le PSG avait également avancé ses pions sur Zion Suzuki.

Le gardien japonais de Parme devait rejoindre Luis Enrique. Mais le dossier a finalement échoué. Suzuki va prendre la direction d’Aston Villa. Paris doit donc revoir ses plans et pourrait profiter d’une opportunité pour recruter un nouveau portier.

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Dans cette optique, Diogo Costa reste une piste séduisante. Selon les informations de A Bola, le gardien du FC Porto pourrait même faire l’objet d’une offensive parisienne dans les prochaines semaines. Sa clause libératoire : 60 millions d’euros. Une somme importante, mais qui ne semble pas capable de refroidir le Paris SG. Son niveau et son expérience en font un profil très apprécié par la direction parisienne, notamment par Luis Campos.

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De son côté, le FC Porto souhaite conserver son gardien. Le club portugais sait toutefois qu’il sera difficile de le retenir si une formation décide de lever sa clause. Costa, lui, ne serait pas opposé à un nouveau défi et pourrait voir d’un bon œil l’idée de venir chez l’ogre parisien. Pour l’instant, le Portugais reste néanmoins un joueur du FC Porto. Il prépare la prochaine saison avec son club, qui compte toujours sur lui.