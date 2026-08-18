Mercato PSG : Coup de théâtre, un transfert à 50 M€ annulé

Le mercato du PSG vient de connaitre un nouveau rebondissement. Le jeune attaquant Ibrahim Mbaye semblait jusqu’ici proche de rejoindre Liverpool. Mais l’accord vient d’être démenti.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye s’éloigne de Liverpool

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Le Paris Saint-Germain fait face à un important retournement de situation devant. Son jeune attaquant Ibrahim Mbaye a des envies de départ très tenace. L’international sénégalais a vite compris qu’il lui serait très difficile de se faire une place dans le onze de départ du PSG.

La preuve ? Il est resté sur le banc de touche lors de la défaite de son équipe face au RC Lens (1-0) pour le Trophée des champions. Ce traitement sous les ordres de Luis Enrique est devenu difficile à encaisser. Au point où Ibrahim Mbaye souhaite trouver un point de chute sous de nouveaux cieux.

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Le joueur de 18 ans semblait ainsi promis vers un transfert à Liverpool. De nombreux médias français évoquaient même un accord entre Ibrahim Mbaye et les Reds pour un contrat de cinq. La direction du PSG n’attendrait plus que 50 millions d’euros pour valider ce deal. Sauf qu’un sérieux coup de froid douche ces ardeurs.

🚨🇸🇳 Ibrahim Mbaye can also leave Paris Saint-Germain soon with talks taking place.



Liverpool spoke to his agent Mendes and Mbaye likes #LFC project but the valuation made by PSG currently deemed as too high.



🎥 https://t.co/TRHbIZILbh pic.twitter.com/ZcXidzZA8z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Aucun accord conclu pour son transfert

The Athletic rapporte que les hautes instances de Liverpool ont qualifié les contacts de simples prises de renseignement. Elles démentent formellement l’existence d’un quelconque accord avec l’attaquant du PSG. Ce dernier, excepté un rebondissement d’ici la clôture du mercato, devrait rester à quai à Paris.

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Tandis que le doute s’épaissit autour de l’avenir de son coéquipier Bradley Barcola. L’international tricolore agite également l’actualité de Liverpool, avec des tractations entre les différentes parties.