PSG Mercato : Une décision fracassante tombe pour Barcola !

Après deux sacres consécutifs en Ligue des Champions, Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d’un départ du côté du PSG. Luis Enrique a pris sa décision et l’attaquant français ne devrait plus porter le maillot du club parisien.

PSG Mercato : Bradley Barcola écarté jusqu’à son départ

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Resté sur le banc face à Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe et envoyé en tribunes lors du Trophée des Champions contre le RC Lens (0-1), Bradley Barcola pourrait ne plus enfiler le maillot du Paris Saint-Germain. Trois ans après son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 50 millions d’euros, l’international français se rapproche plus que jamais d’un départ de Paris durant ce mercato estival.

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D’après les informations du journal L’Équipe, Barcola ne réintégrera pas le groupe de Luis Enrique tant que son transfert à Liverpool ne sera pas bouclé. Le Paris SG souhaite préserver son numéro 29 alors que son avenir est actuellement incertain et que Liverpool s’active pour le recruter.

« C’est notre fils et on souhaite le protéger », explique notamment une source proche de la direction parisienne, précisant notamment que le coéquipier d’Ousmane Dembélé n’est actuellement « pas à 100% disponible. » Toujours selon la même source, cette mise à l’écart ne provoquerait aucune tension particulière.

Pour le moment, Bradley Barcola aurait accepté la décision et son entourage le décrit comme calme face à la situation. Cette mise à l’écart pourrait donc durer encore quelques jours, mais ne dépassera pas le mardi 1er septembre prochain, date de clôture du marché des transferts de l’été en France et en Angleterre.

Liverpool prépare une nouvelle offre pour Barcola

D’après RMC Sport, les dirigeants de Liverpool poursuivent les discussions avec leurs homologues du PSG au sujet de Bradley Barcola. Le média sportif précise d’ailleurs qu’une offre est attendue dans le courant de la semaine pour faire avancer le dossier. De son côté, le quotidien L’Équipe fait le point sur les dossiers Ibrahim Mbaye et Barcola ce mardi.

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« Après avoir transmis une première proposition, refusée, au PSG, les Reds ont prévu de revenir à la charge avant la fin de la semaine. Les deux clubs ne discutent pas toujours directement, mais sont liés par deux dossiers, puisque le club du nord de l’Angleterre espère également faire signer Ibrahim Mbaye. Le PSG garde le même discours sur les deux dossiers : leur départ a été accepté, mais à condition qu’une proposition à un prix jugé correct par le club arrive », explique le journal sportif.

Et, d’après les informations de Team Talk, le PSG ne va pas tarder à se montrer moins gourmand pour ses deux joueurs, courtisés par Liverpool. Rassurés par les arrivées de Mika Godts et Ferran Torres, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont baisser ses exigences comme le prédit « l’entourage » de Barcola, et le tarif du joueur devrait atteindre 145 millions d’euros environ.

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Pour Ibrahim Mbaye, même chose : le PSG devrait baisser sa mise à prix, en passant de 60 millions d’euros environ à 35 millions d’euros.