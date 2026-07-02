PSG Mercato: Urgent ! Liverpool insiste pour Bradley Barcola

Auteur d’une bonne Coupe du Monde 2026 avec la France, Bradley Barcola ne sait pas encore s’il va rester au PSG à l’issue du mercato estival. Ce qui donne des idées à d’autres grands clubs européens, notamment Liverpool.

PSG Mercato : La Premier League ne lâche pas Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola attise les convoitises de nombreux clubs, notamment anglais, alors que le Paris Saint-Germain aimerait le convaincre de signer une prolongation. Mercredi, Fabrizio Romano a annoncé que l’avenir du milieu offensif de 23 ans n’est pas encore décidé, car les négociations pour un nouveau contrat sont en attente depuis un an.

Le journaliste italien rapporte que les dirigeants de Liverpool sont très intéressés par l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, les Reds étant à la recherche d’un remplaçant pour Mohamed Salah. Toujours selon la même source, Arsenal serait aussi sur les rangs pour recruter Bradley Barcola, comme alternative à la priorité de Mikel Arteta qui se nomme Morgan Rogers (Aston Villa), assure Romano. Ce jeudi matin, le quotidien Le Parisien a fait le point sur ce dossier.

Lisez aussi : Mercato PSG : Décision spectaculaire pour Bradley Barcola !

À voir

Mercato PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Paris

« Les discussions autour de son futur ont repris de l’épaisseur depuis que l’intérêt parisien pour Yan Diomande a filtré, ce weekend. L’international ivoirien de 19 ans évolue dans une zone, où Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se partagent déjà les minutes. Suffisant pour imaginer un départ ? La question ne se pose pas. Ou plutôt, il est encore prématuré de se la poser (…)

Barcola, pleinement épanoui aux Etats-Unis, ne semble avoir qu’une priorité : poursuivre sur sa lancée dans ce Mondial (…) Reste que les performances attirent toujours les convoitises. Liverpool, déjà intéressé l’été dernier et qui s’était auparavant positionné sur Diomande, possède la puissance financière pour revenir à la charge.

Difficile d’imaginer que les Reds seront les seuls à s’inviter à la table si la porte venait finalement à s’ouvrir à l’issue du Mondial », explique le média régional. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas brader leur numéro 29.

Le PSG évalue Barcola à 135M€

Le dossier Bradley Barcola est ouvert au PSG. Le club lorgne son remplaçant, Yan Diomande. Mais Barcola n’est pas encore parti. Loin de là. Selon The Athletic, le club de la capitale française réclamerait au moins 135 millions d’euros pour envisager un transfert de l’enfant de Lyon. Un montant XXL, à la hauteur de l’importance prise par le joueur dans le projet parisien.

Lisez aussi : Mercato : Bradley Barcola quitte le PSG pour l’Angleterre !

À voir

Mercato ASSE : Choix fort d’un gardien au profit de Sainté

À deux ans de la fin de son contrat, Barcola sort d’une saison solide avec 48 matchs disputés et 13 buts toutes compétitions confondues. L’international français reste très apprécié par Luis Enrique, qui compte toujours sur lui. Le PSG veut donc envoyer un message clair : même avec l’arrivée possible de nouveaux talents offensifs, Barcola ne partira pas au rabais.

Il faudra une offre énorme pour faire réfléchir la direction parisienne. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano : « l’avenir de Bradley Barcola reste incertain, les négociations pour un nouveau contrat étant au point mort depuis un an.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato: Urgent, Arsenal casse tout pour Bradley Barcola

Mercato PSG : annoncé au Barça, Bradley Barcola a tranché

À voir

Mercato OM : L’accord avec le RC Lens tombe à l’eau !

Liverpool est très intéressé et Arsenal le considère comme une alternative à sa cible prioritaire, Rogers. Le Paris Saint-Germain pourrait le laisser partir, mais seulement en cas d’offre conséquente. »