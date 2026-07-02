Mercato PSG : Kolo Muani, la nouvelle proposition de la Juve

Une nouvelle fois poussé dehors par Luis Enrique, l’attaquant Randal Kolo Muani cherche une porte de sortie pour se relancer la saison prochaine. Intéressée par le joueur depuis un an, la Juventus Turin est revenue à la charge avec une offre ferme.

Mercato PSG : La Juve veut boucler un prêt avec obligation d’achat

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De retour d’un prêt non concluant à Tottenham, Randal Kolo Muani, qui n’a aucun avenir au Paris Saint-Germain, est une nouvelle fois lié à la Juventus Turin. Satisfait du bref passage de l’international français dans son effectif durant la seconde partie de la saison 2024-2025, le club italien travaillerait de nouveau sur son transfert. Le Corriere dello Sport assure ce jeudi que les Bianconeri ont formulé une nouvelle proposition, avec un prêt payant et une obligation d’achat, aux Parisiens pour l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort.

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« La base de négociation reste les 40 millions d’euros demandés par le Paris Saint-Germain, un montant que la Juve entend toujours revoir à la baisse. Ainsi, l’écart constaté lors des premières discussions concrètes entre Carnevali et le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, était d’environ 7 à 8 millions d’euros entre la demande et l’offre.

En effet, la Juve n’aurait pas souhaité investir plus de 32 à 33 millions d’euros, conformément à son objectif de rendre l’opération aussi viable que possible, sans dépasser la barre des 35 millions d’euros », explique le journal italien, qui ajoute toutefois que la Vieille Dame est prête à un effort substantiel pour finaliser l’opération assez rapidement.

« Une somme qui s’apparente à une garantie d’achat définitif »

Le directeur général des Bianconeri, Giovanni Carnevali, mène les négociations afin de combler un écart d’évaluation de 7 à 8 millions d’euros avec les 40 millions d’euros réclamés par le PSG. Pour finaliser l’opération, les dirigeants turinois ont porté leur offre de prêt à 8-10 millions d’euros. Randal Kolo Muani a déjà accepté un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire de 5 millions d’euros par saison.

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La Juventus a promis à l’attaquant que l’accord serait conclu avant le début de la préparation estivale, le 13 juillet, permettant ainsi au nouvel entraîneur Luciano Spalletti de disposer de sa recrue phare dès la reprise.

« La Juve a décidé de faire un pas de plus vers le club français, en tirant parti de la formule que le Paris Saint-Germain semble également avoir acceptée : un prêt avec obligation d’achat. Carnevali a décidé de ménager le club français en augmentant le montant du prêt à 8-10 millions d’euros, une somme qui s’apparente à une garantie d’achat définitif, une garantie de revenus futurs pour le club du président Al-Khelaïfi. Reste à savoir s’ils parviendront à s’entendre autour de 35 millions d’euros ou si un effort supplémentaire sera nécessaire pour atteindre les 40 millions requis », indique le quotidien transalpin.

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