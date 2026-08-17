Le mercato du PSG ne s’arrêtera pas avec les dernières signatures de Ferran Torres et Mika Godts. Le club de la capitale est sur le point de finaliser le recrutement d’un futur très grand joueur.

Mercato PSG : Laciné Megnan-Pavé va signer au Paris SG

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Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Montpellier HSC, Laciné Megnan-Pavé devrait rejoindre prochainement les rangs du PSG. Les dirigeants parisiens et leurs homologues montpelliérains sont en pleines discussions pour l’attaquant de 16 ans. Tôt dans la journée ce lundi, Foot Mercato a révélé que les choses sont bien avancées dans ce dossier et le transfert pourrait dépasser les 10 millions d’euros.

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L’international français des moins de 17 ans ayant déjà donné son accord à Luis Campos pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Selon le journaliste Santi Aouna, le PSG va acheter Laciné Megnan-Pavé et le laisser en prêt d’une saison à Montpellier pour lui permettre de poursuivre sa progression.

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« Les discussions se poursuivent et avancent entre le PSG et Montpellier pour Laciné Megnan-Pavé. La question est surtout de savoir si le PSG décidera de prêter le jeune attaquant à Montpellier pendant une saison afin qu’il poursuive sa progression. Comme révélé, le montant du transfert sera supérieur à 10M€. Laciné Megnan-Pavé a déjà trouvé un accord avec le PSG pour un contrat de 5 ans », a expliqué le spécialiste mercato. Déjà éblouissant pour ses débuts en Ligue 2, le natif de Montpellier est déjà promu à un très bel avenir.

Laurent Nicollin déjà résigné pour Laciné Megnan-Pavé ?

Après seulement deux matchs, Laciné Megnan-Pavé s’est déjà fait remarquer en Ligue 2. De quoi impressionner les observateurs, y compris ses adversaires. Oswald Tanchot, le coach de l’AS Nancy Lorraine, n’a pas caché son admiration devant le talent du jeune attaquant de Montpellier HSC qui a offert une passe décisive sur l’unique but de leur rencontre de ce weekend.

« Le petit jeune, il fait quand même un geste de grande classe. Parce qu’à ce moment du match, ne pas jouer la situation pour lui, l’altruisme dont il fait preuve après la course qu’il vient de faire… Et quand on remet dans le contexte en disant que c’est un 2010… On a peut-être vu un futur très grand joueur ce soir (vendredi) », a confié l’entraîneur français après le match.

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De son côté, le président de Montpellier est conscient qu’il ne parviendra pas à conserver éternellement Megnan-Pavé. Dans les colonnes de Midi Libre, Laurent Nicollin a clairement affiché sa volonté de conserver son joueur, malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain.

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« C’est valorisant que le club français et l’un des plus grands clubs européens, voire mondiaux, regarde notre formation et s’intéressent à notre joueur. Mais à moins d’une offre totalement irrationnelle ou totalement « irrefusable », Laciné ne partira pas », indiquait le patron du MHSC il y a quelques jours. Toutefois, la réalité économique pourrait avoir raison de Laurent Nicollin, bien conscient qu’il sera compliqué de conserver son numéro 9.

« Ce qui est sûr, c’est qu’il ne va pas passer vingt ans chez nous (…) Ça fait deux-trois ans qu’il est suivi. C’est un joueur qui est amené dans les prochaines années à partir dans l’un des plus grands clubs espagnols, allemands ou anglais. Ces trois championnats sont polarisés sur lui. C’est le meilleur joueur de sa génération, le capitaine de l’équipe de France U16 », expliquait notamment Laurent Nicollin.

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Après avoir convaincu l’Ajax Amsterdam pour Mika Godts, le PSG serait donc sur le point de mettre la main sur un autre crack avec Laciné Megnan-Pavé.