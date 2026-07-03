Mercato PSG : Barcola à Liverpool ? Il ne dit pas non

‎Bradley Barcola entretient le suspense autour de son avenir au PSG. Interrogé sur son actualité mercato, l’international français n’a fermé aucune porte, alors qu’il est fortement annoncé dans le viseur de Liverpool.

‎Mercato PSG : Barcola entretient le flou sur son avenir

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‎Depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola figure parmi les noms les plus commentés du mercato parisien. Alors que les discussions autour d’une prolongation n’ont toujours pas abouti, l’ailier de 23 ans laisse planer le doute sur la suite de son aventure dans la capitale.

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‎Présent en conférence de presse, le joueur n’a pas cherché à rassurer les supporters. « Je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qu’il va se passer après, je ne sais pas », a-t-il déclaré. Une sortie qui confirme que son avenir reste ouvert, malgré son importance dans l’effectif parisien.

‎Liverpool reste attentif à la situation

‎Selon les informations révélées par Le10Sport.com, Liverpool suit de près le dossier Barcola. Le club anglais apprécierait le profil de l’international français, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs et dont la marge de progression demeure importante.

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‎Cette prudence dans les propos du joueur n’est donc pas anodine. Sans annoncer un départ, Bradley Barcola ne ferme clairement aucune option. Dans un mercato où les opportunités évoluent très vite, cette position entretient naturellement les rumeurs autour des Reds.

‎Le Paris SG prépare déjà l’après Barcola

‎Le mercato parisien est déjà entré dans une nouvelle phase avec le départ officiel de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Selon plusieurs sources, le double champion d’Europe travaille désormais sur le recrutement de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé afin de renforcer son secteur offensif.

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‎En parallèle, Kang-in Lee et Randal Kolo Muani pourraient également quitter le club, respectivement pour l’Atlético de Madrid et la Juventus. Cette profonde réorganisation explique pourquoi le dossier Barcola est suivi avec autant d’attention. Pour Paris, l’enjeu est désormais de préserver son équilibre offensif tout en anticipant chaque scénario d’un mercato qui promet encore de nombreux rebondissements.