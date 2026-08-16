Trophée des Champions: Grosse surprise dans le groupe du PSG

À quelques heures d’affronter le RC Lens au stade Bollaert, dans le cadre du Trophée des Champions, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique pour cette affiche.

Le PSG avec 23 joueurs pour le voyage à Lens

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Quelques jours après sa victoire en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), le PSG remet déjà un autre titre en jeu. Ce dimanche, à 20h45, le club de la capitale affronte le RC Lens pour le Trophée des Champions. Pour cette affiche au stade Bollaert, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a convoqué un groupe de 23 joueurs.

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Absent à l’entraînement le samedi, Joao Neves ne figure pas dans le groupe pour le voyage à Lens. Comme le rapporte le journaliste Arthur Perrot de RMC Sport, il ne s’agit pas d’une blessure pour l’international portugais de 21 ans, mais une simple gestion de la part de Luis Enrique.

Contrairement aux rumeurs de ces derniers jours, les deux dernières recrues estivales, Mika Godts et Ferran Torres, ne seront pas de la partie. Annoncé sur le départ et déjà d’accord avec Liverpool, Bradley Barcola est présent pour le Trophée des Champions contre les hommes de Dino Toppmöller. Tout comme Ibrahim Mbaye.

Pour le reste, le coach du PSG pourra compter sur ses joueurs-cadres comme Marquinhos, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Matvey Safonov, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe pour Lens – PSG :

Gardiens : Safonov, Chevalier, Longoni

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Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Hakimi, Zabarnyi, Hernandez, Digne

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Milieux : Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Beraldo, Dro

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Attaquants : Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Mayulu, Akliouche, Mbaye, Ndjantou.