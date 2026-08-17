Mercato PSG : La sortie surprise de Luis Enrique sur Barcola et Mbaye

‎Luis Enrique a surpris après la défaite du PSG face au RC Lens en choisissant de ne pas s’attarder sur les situations de Bradley Barcola et Ibrahima Mbaye. Alors que les deux attaquants sont annoncés dans le viseur de Liverpool, le technicien espagnol a préféré garder le silence, laissant le mercato parisien entretenir le suspense.

‎‎Mercato PSG : Barcola et Mbaye écartés face au RC Lens

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‎‎Le PSG a terminé sa soirée avec une déception sportive, mais ce sont surtout deux absences qui ont retenu l’attention. Bradley Barcola et Ibrahima Mbaye n’apparaissaient pas sur la feuille de match de Luis Enrique face au RC Lens, quelques jours seulement après avoir déjà été écartés lors de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa.‎

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‎Forcément, les questions ont fusé après la rencontre. Interrogé par Ligue 1+ sur la situation des deux joueurs, Luis Enrique n’a pas ouvert la moindre porte. Le coach parisien a simplement répondu : « Je parlerai de la situation après la fermeture du mercato ». Une réponse courte, mais lourde de sous-entendus.

‎‎Liverpool fait monter la pression à Paris

‎‎Derrière cette prudence se cache un dossier particulièrement sensible. Liverpool aurait pris contact avec le PSG au sujet de Bradley Barcola et aurait formulé une première approche destinée à évaluer la position du club français. Paris aurait accepté d’écouter, sans pour autant donner son feu vert à un départ.

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‎‎Le montant évoqué autour de Barcola donne une idée de l’ampleur du dossier. Une valorisation pouvant atteindre 140 millions d’euros est notamment avancée, tandis que le chiffre de 170 millions d’euros a également circulé. À ce stade, aucune deuxième offre des Reds ne serait arrivée. Le feuilleton est donc loin d’avoir livré son dernier épisode.

‎‎Barcola ou Mbaye, le choix qui intrigue

‎‎Liverpool ne regarderait pas uniquement du côté de Barcola. Ibrahima Mbaye serait également apprécié par le club anglais, avec un avantage évident sur le plan financier. Le jeune attaquant représente une option moins coûteuse et surtout un pari sur l’avenir. ‎La situation pourrait donc conduire les Reds à choisir entre les deux Parisiens.

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Sportivement, Barcola conserverait une longueur d’avance dans les préférences anglaises. Financièrement, Mbaye possède un argument de poids. Dans les deux cas, le PSG doit désormais gérer une équation délicate : conserver ses talents ou profiter d’une opération XXL.

‎‎Le silence de Luis Enrique en dit-il déjà long ?

‎‎La sortie de Luis Enrique mérite évidemment d’être observée avec attention. Le technicien espagnol n’a ni confirmé un départ, ni fermé définitivement la porte. En repoussant toute explication à l’après-mercato, il évite surtout de fragiliser les négociations et de donner des informations précieuses aux clubs intéressés. ‎Ce silence peut aussi être interprété comme une manière de protéger son vestiaire.

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Barcola serait même déjà d’accord sur les bases d’un contrat de cinq ans avec Liverpool, tout en restant disposé à ne pas entrer en conflit avec le Paris Saint-Germain. Une chose est certaine : à Paris, le dossier est devenu brûlant. Et Luis Enrique semble avoir choisi de laisser le mercato parler à sa place.