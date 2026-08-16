Mercato PSG : La prochaine destination de Marquinhos se précise

La saison 2026-2027 pourrait bien être la dernière de Marquinhos sous les couleurs du PSG. Une destination se précise même déjà pour le futur du défenseur central brésilien.

Mercato : Marquinhos veut continuer à se battre pour le PSG

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Après le sacre en Ligue des Champions puis en Supercoupe d’Europe, Marquinhos compte bien poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. Malgré la concurrence et les offres vertigineuses venues d’Arabie Saoudite, le capitaine de 32 ans n’entend pas partir cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien va se battre pour sa place au PSG.

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Treize ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome, Marquinhos affiche un impressionnant palmarès, remportant 40 titres avec le Paris Saint-Germain. Mais après avoir atteint ces sommets, l’enfant de Sao Paulo a encore faim et ne pense donc pas à aller voir.

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En effet, alors qu’il avait pris la résolution de rester une saison de plus après son premier sacre en Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0) l’an passé, Marquinhos ne s’est pas posé cette question cet été après la victoire face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.), selon les informations du journal L’Équipe. Même s’il sait déjà ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Le Qatar plutôt que l’Arabie Saoudite pour Marquinhos

Comme le rapporte le quotidien sportif, Marquinhos est convoité depuis des années par l’Arabie Saoudite. Mais le Brésilien, malgré des offres folles à chaque mercato, a toujours répondu non. Et s’il devait quitter le PSG, il opterait désormais pour le Qatar plutôt que la Saudi Pro League, selon L’Équipe.

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De son côté, le club de la capitale ne souhaite pas forcément pousser son « Marqui ». Apprécié par tous ses coéquipiers, il l’est aussi par tout le personnel du Campus PSG, où il brille par sa joie de vivre et sa bonne entente avec toutes les composantes du club. Toutefois, Luis Enrique et son staff lui ont également spécifié qu’il sera continuellement mis en concurrence afin qu’il ne reste jamais sur ses acquis.

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