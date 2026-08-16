Stade Rennais : Franck Haise pique une colère avant le PSG !

Huit jours avant d’affronter le PSG lors de la première journée de Ligue 1, le Stade Rennais ne montre un visage convaincant. L’entraîneur breton, Franck Haise, ne cache plus son agacement.

Stade Rennais : Un secteur défensif qui ne rassure pas

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Le Stade Rennais n’a pas totalement rassuré à une semaine de la reprise du championnat. Opposés à Sunderland en préparation, les hommes de Franck Haise se sont inclinés (1-2) après avoir pourtant réalisé une première période encourageante. Un résultat qui remet surtout en lumière les difficultés défensives déjà observées la saison dernière.

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Une semaine après avoir été sanctionnés deux fois sur corner par Brentford, les Bretons ont encore cédé sur une phase arrêtée. À huit jours du déplacement au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la première journée de Ligue 1, le coach du SRFC retrouve donc un problème déjà identifié après le précédent amical.

Sur le plan du jeu, les Rennais avaient pourtant plutôt bien débuté la rencontre, résistant aux assauts anglais avant de prendre l’avantage sur penalty grâce à Esteban Lepaul, obtenu par Sebastian Szymanski. Mais le scénario a basculé à l’heure de jeu, sur une nouvelle succession d’erreurs individuelles défensives qui a permis à Sunderland de renverser totalement la rencontre.

Le point le plus préoccupant reste la manière dont Rennes a cédé. Sur l’égalisation anglaise, une double erreur défensive d’Anthony Rouault puis d’Abdelhamid Ait Boudlal a directement profité à Brian Brobbey (1-1, 61′). Puis, sur un corner mal renvoyé, Trai Hume a fini par tromper Brice Samba d’une frappe hors de portée (2-1, 70′).

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Le portier international français a d’ailleurs multiplié les parades pour éviter une déconvenue encore plus lourde, dans un second acte, où le Stade Rennais s’est montré totalement invisible offensivement. Ce qui commence à inquiéter le staff.

Franck Haise réclame plus de rigueur

Franck Haise n’a pas caché son inquiétude après la rencontre : « On n’est pas prêts dans la rigueur. On réussit a minima une bonne première période, c’est au moins cohérent jusqu’à l’égalisation, et après, dans le foot, quand il y a de la qualité en face, ça ne tient pas à grand-chose. »

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Pour l’entraîneur rennais, le premier but encaissé a également eu un impact important sur la confiance de son équipe : « Offrir un but, ça joue sur la confiance et l’aspect mental des deux côtés. » Le technicien peut toutefois retenir quelques éléments positifs. Le Stade Rennais avait réalisé une première période cohérente et s’était procuré plusieurs occasions.

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Estéban Lepaul avait notamment ouvert le score sur penalty à la 32e minute. Le calendrier ne laisse désormais quasiment plus de temps au Stade Rennais. Dans une semaine, les Bretons se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le PSG lors de la première journée de Ligue 1.

Un rendez-vous particulièrement exigeant pour une équipe qui cherche encore ses automatismes défensifs. Avec la Ligue Europa qui débutera également dans environ un mois, Franck Haise doit rapidement trouver les solutions.

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Le potentiel est présent, mais Rennes devra gagner en concentration, en agressivité et en solidité collective pour éviter de revivre les mêmes déconvenues en compétition.