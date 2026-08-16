Mercato : Coup de théâtre ! Le PSG baisse le prix de Barcola

Le dossier Bradley Barcola pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Le PSG aurait pris une décision qui pourrait faciliter le transfert de l’attaquant de 23 ans du côté de Liverpool.

Mercato PSG : Bradley Barcola disponible pour 145M€

La suite après cette publicité

Après avoir enregistré les signatures de Ferran Torres et Mika Godts, le Paris Saint-Germain va désormais se concentrer sur la situation de Bradley Barcola. À deux ans de la fin de son contrat, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a refusé la prolongation de son club et souhaite rejoindre les rangs de Liverpool pour succéder à Mohamed Salah.

Lisez aussi : Mercato PSG : Dernier obstacle à lever pour Bradley Barcola

À voir

Stade Rennais : Franck Haise pique une colère avant le PSG !

Et selon les dernières informations de TEAMtalk, le Paris SG aurait sérieusement revu à la baisse le prix demandé pour le transfert de l’international français. Alors qu’il exigeait jusqu’à 170 millions d’euros, le club parisien serait finalement prêt à accepter un chèque de 145 millions d’euros pour laisser partir Bradley Barcola.

Le média britannique rapporte que cette baisse soudaine du prix de Barcola ferait suite au recrutement de Ferran Torres et de Mika Godts. Après avoir renforcé considérablement le secteur offensif de Luis Enrique, le directeur sportif Luis Campos souhaiterait désormais conclure rapidement la vente de Barcola et donc faciliter les négociations avec les Reds.

Liverpool attend Cody Gakpo pour avancer sur Barcola

Après une première offre de 115 millions d’euros, Liverpool est revenu à la charge auprès du Paris Saint-Germain avec une enveloppe de 125 millions d’euros pour recruter Bradley Barcola. Proposition jugée encore insuffisante par les dirigeants parisiens.

Lisez aussi : Mercato : Urgent ! Le PSG règle la succession de Barcola pour 58M€

À voir

Trophée des Champions: Grosse surprise dans le groupe du PSG

Selon le journaliste Fabrizio Romano, « Liverpool envisage toujours la possibilité de faire venir deux ailiers au cours des deux prochaines semaines », mais attend de régler le probable départ de Cody Gakpo à Tottenham avant d’accélérer sur la piste menant au numéro 29 du PSG.

« Cela dépend de Cody Gakpo vers Tottenham, alors que les discussions se poursuivent. Les négociations pour Bradley Barcola sont en cours, aucun problème du côté du joueur », assure le spécialiste mercato.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG: Urgent, Barcola dans l’avion pour Liverpool ?

Mercato PSG : Une grosse confirmation tombe pour Barcola !

À voir

Mercato : L’ASSE frappe un joli coup au milieu de terrain !

Reste à voir si le club de la Mersey acceptera de s’aligner sur le nouveau montant fixé pour recruter Bradley Barcola.