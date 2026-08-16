PSG : La vraie raison de l’échec du transfert de Zion Suzuki

Malgré un accord tripartite, Zion Suzuki, gardien de but de Parme, a vu son transfert au PSG capoter à la dernière minute. La principale raison de ce revirement est désormais connue.

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Après plusieurs jours de discussions, le PSG et Parme ont trouvé un accord pour le transfert de Zion Suzuki à hauteur de 35 millions d’euros. Ayant déjà le feu vert de l’international japonais, le club de la capitale lui a envoyé un jet privé ce samedi matin pour rejoindre Paris afin de finaliser les derniers détails de son transfert. Mais contre toute attente, l’affaire a finalement été annulée.

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Le journal L’Équipe explique que dans ce dossier, une commission classique avait été négociée pour ses agents : 10% du salaire annuel versé par le Paris SG et un pourcentage sur le montant du transfert avec Parme. Sauf que ces derniers jours, les représentants du portier de 23 ans auraient exigé une commission revue à la hausse de 3%, ce qui est illégal en France.

Mieux, les conseillers de Suzuki ont essayé de mettre la pression sur le PSG et lui ont demandé de ne pas répondre au Paris Saint-Germain. Le journaliste Loïc Tanzi révèle que c’est cette attitude méprisante de Zion Suzuki qui n’a pas du tout plu aux dirigeants parisiens, qui ont refusé de céder à ce chantage.

Le spécialiste mercato pense même que le dernier rempart de Parme n’avait pas vraiment envie de venir à Paris et de se frotter à la concurrence de Matvey Safonov. « Si c’était une histoire d’agents simplement et d’argent, il aurait pu demander à ses proches de trouver une solution s’il voulait vraiment venir à Paris », souligne Tanzi.

Zion Suzuki attendu à Aston Villa

Dans ce dossier, l’Insider Djamel, qui est spécialisé sur le PSG, souligne également qu’il y a un volet sportif dans ce retournement de situation. Selon ses informations, Zion Suzuki n’aurait également pas voulu être la doublure de Matvey Safonov à Paris.

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Ainsi, il aurait exigé le statut de gardien titulaire dès 2027, après avoir passé une saison en prêt exclusivement dans un club disputant la Ligue des champions. Toutes ces conditions exigées au dernier moment ont poussé le PSG, qui referme le dossier des gardiens pour cet été, à tourner la page. Du côté du Parc des Princes, Luis Campos soupçonne surtout l’intervention d’Aston Villa venu surenchérir en coulisses.

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