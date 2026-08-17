Mercato PSG : Incroyable ! Une star de Ligue 1 recale Paris

‎‎Le PSG a essuyé un refus sur le mercato pour un gardien qui figurait parmi ses pistes privilégiées, malgré l’opportunité de rejoindre la capitale. Robin Risser aurait choisi de poursuivre son aventure avec le RC Lens, au risque de laisser passer une occasion qui ne se présente pas tous les jours.

‎‎Mercato PSG : Paris frappe à la porte, Risser garde les clés

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‎‎Le PSG aurait manifesté un intérêt concret pour Robin Risser, auteur d’une saison remarquée avec le RC Lens. Le jeune portier de 21 ans a franchi un cap spectaculaire dans le Nord, au point d’être élu meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs et de rejoindre ensuite les Bleus pour la Coupe du monde.

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‎‎Mais le gardien lensois aurait décidé de ne pas donner suite aux avances parisiennes. Selon L’Équipe, son souhait était de rester à Lens afin de découvrir la Ligue des champions avec le club artésien. Un choix qui a de quoi surprendre, quand on connaît l’attraction du PSG sur le marché français.

‎‎Un choix sportif plutôt qu’un simple coup de folie

‎‎Risser avait pourtant de sérieux arguments pour regarder vers Paris. Le club de la capitale dispose d’une exposition exceptionnelle et vient de connaître une période européenne particulièrement faste. Pour un jeune gardien, l’environnement parisien pouvait représenter un accélérateur de carrière.

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‎‎Mais Lens lui offre quelque chose de différent : la continuité et un rôle majeur. Sa première saison dans l’élite a confirmé son potentiel, après son arrivée en provenance de Strasbourg. L’Équipe souligne notamment l’impact du gardien dans la remarquable campagne lensoise.

‎Le Paris SG contraint de changer son fusil d’épaule

‎‎Ce refus a contraint le PSG à explorer d’autres solutions. Le club s’est notamment intéressé à Zion Suzuki, gardien de Parme, dans un dossier qui a également connu plusieurs rebondissements. Le Japonais s’est finalement engagé avec Aston Villa alors que tout était bouclé avec le club de la capitale pour un transfert.

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‎‎Pour Racing Club de Lens, conserver Risser représente évidemment une excellente nouvelle. Le club garde un gardien devenu international et s’apprête surtout à vivre avec lui une nouvelle aventure européenne.

‎Risser a-t-il eu raison de dire non au PSG ?

‎‎Le choix du Lensois se défend parfaitement. À 21 ans, privilégier le temps de jeu, la confiance et la découverte de la Ligue des champions plutôt que le prestige immédiat du Paris Saint-Germain peut être une décision particulièrement intelligente.

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‎‎Paris peut toujours revenir à la charge. Risser, lui, aura l’occasion de confirmer que son refus n’était pas un caprice, mais un véritable choix de carrière. Et dans le football, c’est souvent sur le terrain que les décisions les plus audacieuses trouvent leur réponse.