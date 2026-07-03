Mercato PSG : Arsenal ou Liverpool ? Bradley Barcola tranche

Actuellement avec l’équipe de France pour participer aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Bradley Barcola voit son avenir incertain. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant du PSG aurait une préférence entre Arsenal et Liverpool.

Mercato : Bradley Barcola prêt à quitter le PSG cet été ?

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Ce vendredi, Fabrizio Romano a assuré qu’un départ de Bradley Barcola du Paris Saint-Germain cet été restait tout à fait possible. « Dire que Bradley Barcola ne quittera pas le PSG et qu’il ne sera pas vendu cet été, ce n’est pas ce qu’on me dit », a déclaré le journaliste italien, qui a rappelé les échecs des négociations pour une prolongation du joueur de 23 ans.

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« Premier point : les discussions pour une prolongation au PSG sont totalement en stand-by depuis l’été dernier. Et à ce moment-là, Liverpool était déjà présent pour Barcola. Et si le PSG veut vraiment aller sur Yan Diomande et Maghnes Akliouche, le départ de Bradley Barcola pourrait être une possibilité. Je ne vous dis pas qu’il va quitter le PSG à 100%, mais cela va demander une grosse somme d’argent et il y a plusieurs autres facteurs. Mais je ne peux pas garantir non plus qu’il restera à 100% », a expliqué Romano sur sa chaîne YouTube.

D’ailleurs, le principal concerné n’a pas dissipé les rumeurs avec sa dernière sortie médiatique. En conférence de presse ce jeudi, Barcola a semé le doute sur son avenir à Paris en déclarant : « mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas. »

D’autant que la Premier League, notamment Arsenal et Liverpool, est prête à lui dérouler le tapis rouge durant ce mercato estival. Mais en cas de départ, le natif de Lyon aurait une préférence pour la suite de sa carrière.

Bradley Barcola préfère Arsenal à Liverpool

Toujours selon Fabrizio Romano, « l’avenir de Bradley Barcola reste incertain, les négociations pour un nouveau contrat étant au point mort depuis un an. Liverpool est très intéressé et Arsenal le considère comme une alternative à sa cible prioritaire, Rogers. Le PSG pourrait le laisser partir, mais seulement en cas d’offre conséquente. »

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De son côté, The Athletic confirme cette tendance et précise que « Bradley Barcola est désormais la priorité absolue de Liverpool après l’échec du transfert de Yan Diomande. L’ailier du PSG est ouvert à une réflexion sur son avenir après la Coupe du monde. » Mais entre les deux clubs, le natif de Lyon aurait une préférence pour son arrivée en Premier League.

En effet, selon le journaliste Lewis Steele, la perspective de travailler sous les ordres de Mikel Arteta et l’attrait de vivre à Londres pourraient fortement intéresser Barcola pour son éventuelle aventure anglaise. Invité sur le podcast Anfield Index, le spécialiste du Daily Mail a notamment confié : « je pense qu’il finira probablement par quitter le Paris SG. Il a une décision à prendre et il pourrait préférer Arsenal. Il regarde probablement du côté d’Arteta, et il pourrait vouloir vivre dans la capitale, Londres. »

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Le journaliste britannique va même plus loin et assure que « Liverpool n’est plus une option aussi glamour qu’il y a douze mois. » Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.