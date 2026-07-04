PSG Mercato : Barcola en Angleterre ? Une confirmation tombe

Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, pourrait débarquer en Premier League durant ce mercato estival. Florent Malouda n’en doute pas et le voit briller dans n’importe quel club anglais.

PSG Mercato : Liverpool ne lâche pas Bradley Barcola

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Selon Fabrizio Romano, l’ailier du PSG, Bradley Barcola, reste une cible sérieuse pour Liverpool, qui a perdu la course pour l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, au profit des géants de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain pourrait désormais être plus ouvert à l’idée de se séparer de sa star, mais il faudra une grosse offre, certaines sources évoquant un prix de 116 millions de livres.

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« Il faut une grosse proposition », confirme Romano sur sa chaîne YouTube. « Donc c’est à Liverpool, par exemple. Liverpool a Barcola en tête de liste, donc Barcola est toujours sur la liste de Liverpool. Je vous le dis depuis des mois. Je vous ai toujours dit, n’oubliez pas Barcola », rapporte le journaliste italien avant de poursuivre.

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« Et maintenant, nous y sommes avec Barcola comme cible sérieuse pour Liverpool, mais évidemment, tout dépend financièrement de ce qu’ils peuvent faire pour parvenir à un accord avec le Paris Saint-Germain, donc il faut garder un œil attentif sur Barcola », indique le spécialiste mercato. Liverpool était annoncé en pôle, prêt à recruter l’ailier de 23 ans.

Mais selon Football Insider, c’est bien Arsenal qui tient la corde désormais. Les Gunners, recalés par Aston Villa sur leur priorité Morgan Rogers, se seraient rabattus sur le profil de l’international français. Le journaliste Jack Dawson assure que Mikel Arteta croit beaucoup au potentiel de l’ancien Lyonnais pour densifier son secteur offensif.

Recruté il y a trois ans pour 50 millions d’euros, Barcola a depuis remporté deux Ligues des champions et explosé statistiquement. Le Paris SG espère récupérer au moins 100 millions d’euros pour le laisser filer, une somme qui pourrait financer l’arrivée de Yan Diomande, déjà ciblé du côté du RB Leipzig.

« Il pourrait s’intégrer dans n’importe quelle équipe de Premier League »

Lors d’une sortie médiatique, Florent Malouda a imaginé Bradley Barcola briller dans n’importe quel club de Premier League. « Choisir sa prochaine destination dépendra de sa capacité à endosser un rôle de leader, car c’est ce qu’on attendra de Bradley Barcola », a déclaré Florent Malouda sur l’attaquant du PSG lors d’un entretien pour BOYLE Sports.

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L’ancien joueur de l’OL a repris sur la pression qui pèse sur les épaules du protégé de Luis Enrique. « Tu viens de gagner la Ligue des Champions, n’importe quel club qui t’achète attendra que tu les mènes vers ce type de trophée. C’est là qu’il sera mis au défi », souligne Malouda.

Suivi par le FC Barcelone, Barcola pourrait évoluer et s’imposer n’importe où en Angleterre, selon Florent Malouda. « Il pourrait s’intégrer dans n’importe quelle équipe de Premier League. C’est un jeune joueur très talentueux », conclut l’ex-international français.

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