Mercato PSG : Un roc se dirige vers la Premier League  

Le PSG veut se séparer d’Illya Zabarnyi. Le club parisien ne retiendra pas son joueur si Tottenham propose un chèque suffisant.

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Illya Zabarnyi pourrait déjà quitter le PSG, un an seulement après son arrivée. Décevant lors de sa première saison et peu rassurant depuis la reprise, le défenseur ukrainien conserve pourtant une belle cote en Premier League. Tottenham serait désormais intéressé. Mais pour convaincre Paris, les Spurs devront sans doute sortir le chéquier.

Luis Enrique comptait beaucoup sur l’Ukrainien. L’entraîneur parisien voyait en lui un futur patron de la défense. Mais Zabarnyi a accumulé les erreurs, notamment en Ligue des champions. Ses performances l’ont alors éloigné du onze de départ.

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Le Paris SG a ensuite tenté de l’utiliser au poste d’arrière droit. Une solution qui n’a pas fonctionné. Sa vitesse limitée a posé problème. Depuis, Illya Zabarnyi intervient surtout lorsque Luis Enrique doit composer avec des absences en défense centrale. Là encore, ses prestations restent irrégulières. Les 70 millions d’euros investis par Paris semblent donc, pour l’instant, difficiles à justifier.

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Le PSG semblait initialement décidé à poursuivre l’aventure avec Zabarnyi. La situation aurait toutefois évolué. Selon Team Talk, Paris ne serait plus totalement fermé à l’idée d’un départ. Liverpool avait déjà tenté sa chance au début de l’été. Mais le dossier n’avait pas abouti. Les représentants de Zabarnyi exigeaient notamment des garanties concernant son temps de jeu. Une condition difficile à satisfaire chez les Reds, qui disposent déjà de plusieurs solutions dans l’axe avec Jacquet, Leoni, Gomes, Van Dijk et Araujo.

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Tottenham est chaud pour déloger l’Ukrainien. L’objectif des Spurs est de compenser le départ de Cristian Romero à l’Atlético de Madrid, pour environ 40 millions d’euros. Les pourparlers pourraient bientôt débuter. Tottenham redoute surtout les exigences financières du PSG. Paris ne compte pas brader un joueur acheté 70 millions d’euros, même si sa première saison n’a pas convaincu.