PSG Mercato: Coup de théâtre ! Liverpool lâche Ibrahim Mbaye

Initialement intéressé par deux joueurs du PSG, Liverpool pourrait finalement renoncer à Ibrahim Mbaye pour boucler le transfert de Bradley Barcola avant la fin du mercato estival. Explications.

PSG Mercato : Liverpool pas trop sûr pour Ibrahim Mbaye

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Mardi, RMC SPORT a annoncé que « Ibrahim Mbaye a trouvé un accord avec Liverpool autour d’un contrat de cinq ans. Les Reds vont maintenant accélérer les négociations avec le PSG pour tenter d’obtenir le transfert de l’ailier sénégalais de 18 ans lors du mercato estival. Dans le même temps, le club de la Mersey continue de discuter avec Paris au sujet de Bradley Barcola. »

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Et ce mercredi matin, le journaliste Romain Collet-Gaudin a ajouté que les dirigeants parisiens seraient ouverts aux discussions pour vendre les deux joueurs, mais réclameraient la somme de 175 millions d’euros pour Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Concernant Barcola, Abdellah Boulma, journaliste proche du Paris SG, rapporte que le club de la capitale a revu ses ambitions à la baisse et attendrait désormais 140 millions d’euros pour le laisser partir.

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Il faudrait donc débourser 35 millions d’euros pour boucler le transfert d’Ibrahim Mbaye. Sauf que, même à ce prix, l’arrivée de l’ailier de 18 ans à Anfield ne serait pas encore totalement garantie. Les Reds ayant un sérieux doute sur le jeune international sénégalais.

Liverpool ne compte pas bouger pour Ibrahim Mbaye

En effet, selon les renseignements publiés ces dernières heures par Simon Jones dans les colonnes du Daily Mail, les discussions concernant Ibrahim Mbaye n’en sont, pour l’instant, qu’au stade exploratoire, le board de Liverpool ne souhaitant pas aller plus loin dans ce dossier.

‼️ INFO:



As it stands, Liverpool are unlikely to pursue interest in Ibrahim Mbaye despite exploratory talks, reports @SimonJones_DM



Liverpool have been looking at Ibrahim Mbaye but, as things stand, they are unlikely to pursue their interest in the winger, reports… pic.twitter.com/jL2WJIHqEA — Anfield Sector (@AnfieldSector) August 18, 2026

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« Selon Simon Jones, Liverpool ne devrait pas donner suite à son intérêt pour Ibrahim Mbaye malgré des discussions préliminaires. D’après Ian Doyle, Liverpool s’intéresse à l’ailier, mais en l’état actuel des choses, le club ne devrait pas concrétiser son intérêt. Ibrahim Mbaye a également été évoqué cet été, mais les dirigeants de Liverpool insistent sur le fait que leur intérêt n’a été jusqu’à présent que préliminaire et démentent catégoriquement les rumeurs selon lesquelles un accord aurait déjà été trouvé sur les conditions personnelles », explique la publication britannique.

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Des sources proches d’Anfield révèlent notamment que certaines inquiétudes existeraient quant au fait que Mbaye pourrait bloquer la progression de la pépite Rio Ngumoha (17 ans) à Liverpool. Ibrahim Mbaye pourrait donc se tourner vers un autre club pour quitter les rangs du PSG d’ici la fermeture du marché des transferts.