Incompréhension totale au PSG après le Trophée des Champions

En plus de la défaite face au RC Lens lors du Trophée des Champions (0-1), le PSG ne pourra pas compter sur Nuno Mendes pour son premier match de Ligue 1 contre le Stade Rennais, suite au carton rouge reçu par le défenseur portugais. Une décision qui passe très mal du côté de la direction parisienne.

L’arbitre de Lens – PSG accable Nuno Mendes

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Expulsé contre le RC Lens, dimanche soir au stade Bollaert lors du Trophée des Champions, Nuno Mendes va être fixé sur sa sanction ce mercredi soir après la session de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Et un élément pourrait coûter cher au joueur du PSG dans cette décision.

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En effet, selon les informations relayées par RMC Sport, l’arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard, s’est montré particulièrement accablant dans son rapport transmis à la commission de discipline. Le juge français n’aurait accordé aucune circonstance atténuante au geste de l’international portugais de 24 ans.

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Un rapport sévère qui place forcément Nuno Mendes dans une situation délicate au moment, où l’instance va déterminer la sanction qu’il encourt après son carton rouge. Une position commentée par le club de la capitale.

Le PSG surpris par le rapport de l’arbitre

D’après RMC Sport, le Paris Saint-Germain a été surpris en prenant connaissance du rapport de Jérémie Pignard sur l’expulsion de Nuno Mendes. Selon plusieurs sources, le PSG a été surpris par la dureté de ce que l’arbitre du match a indiqué dans ce document. Il est précisé que Nuno Mendes, sur le carton rouge qu’il a écopé, a réalisé « un coup violent en dehors du jeu ».

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Pour le Paris SG, le jeu avait bien débuté alors que le défenseur de Luis Enrique partait en profondeur. Le club ne conteste en rien le carton rouge, mais « voit le rapport de l’arbitre comme accablant contre le Portugais. »

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PSG-RC Lens : Le rapport de Pignard sur Nuno Mendes est pire que prévu

En attendant la décision de la commission de discipline de la LFP, Nuno Mendes manquera d’ores et déjà la réception du Stade Rennais, ce dimanche soir, pour le compte de la 1re journée de Ligue 1. Reste à savoir jusqu’où ira la commission dans cette affaire.