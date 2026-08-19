Mercato PSG: Urgent ! Bradley Barcola à Liverpool pour 140M€

Enfin le dénouement pour Bradley Barcola ? Désireux de quitter le PSG pour rejoindre Liverpool, l’attaquant français pourrait faire l’objet d’un accord à 140M€ entre les deux clubs lors de ce mercato estival.

Mercato : Le PSG prêt à faciliter le départ de Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain et Bradley Barcola sont bien déterminés à mettre un terme à leur collaboration durant ce mercato estival. Arrivé en 2023 en provenance de Lyon pour 45 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans ne veut plus se contenter de son rôle de doublure de luxe et souhaite rejoindre un nouveau club, où il aura plus de responsabilités sur le terrain.

Lisez aussi : Mercato: Incroyable ! Accord entre le PSG et Bradley Barcola

À voir

Mercato OM : Timothy Weah répond cash à Villarreal !

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Barcola s’apprête ainsi à traverser la Manche pour s’engager avec Liverpool. Après avoir perdu Mohamed Salah cet été, le club anglais voit l’ailier du Paris SG comme le profil idéal pour renforcer son secteur offensif. Depuis plusieurs semaines déjà, le natif de Lyon et les Reds ont trouvé un accord contractuel sur la base d’un engagement de cinq ans.

Il ne reste plus que l’entente entre les deux clubs avant la finalisation de ce dossier. Et selon les derniers échos en provenance de la capitale, un dénouement pourrait intervenir dans les prochains jours, le PSG étant désormais prêt à faciliter les négociations avec les Anglais.

Un prix considérablement revu à la hausse

Alors qu’un montant de 170 millions d’euros avait été évoqué ces derniers jours, le Paris Saint-Germain serait désormais prêt à accepter un chèque de 140 millions d’euros pour envisager le départ de Bradley Barcola, rapporte le journaliste Abdellah Boulma.

Lisez aussi : Mercato PSG : Dernier obstacle à lever pour Bradley Barcola

À voir

Bayern Munich : Urgent ! Le verdict tombe pour Jamal Musiala

« Les discussions se poursuivent entre Liverpool et le PSG pour Bradley Barcola. Les échanges entre les deux clubs sont réguliers. Les attentes parisiennes se situent aujourd’hui autour de 140M€. La priorité du joueur reste de rejoindre les Reds », explique le spécialiste du club de la capitale.

Après une première offre refusée à 115 millions d’euros, puis une seconde de 125 millions d’euros, le club de la Mersey pourrait donc profiter des probables ventes de Cody Gakpo à Tottenham pour 80 millions d’euros et de Curtis Jones à l’Inter Milan à 35 millions d’euros pour rehausser sa proposition pour Bradley Barcola.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Alerte ! Accord confirmé pour Bradley Barcola

Alerte Mercato : Le PSG menace publiquement Bradley Barcola

À voir

OL : C1, Fonseca apprécie le match nul contre Fenerbahçe

D’ailleurs, le quotidien L’Équipe assure que Liverpool devrait formuler une nouvelle proposition au PSG cette semaine afin de finaliser le transfert du partenaire de Désiré Doué.