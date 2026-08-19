Mercato PSG : Une recrue estivale séduit déjà Luis Enrique !

Cet été, le PSG a recruté Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts. Parmi toutes ces nouvelles arrivées, un joueur marque déjà des points aux yeux de Luis Enrique, l’entraîneur du club parisien. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique apprécie l’adaptation d’Akliouche

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Ce mercredi, le journal L’Équipe a fait le point sur les débuts de Maghnes Akliouche au PSG après son transfert en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros. D’après le journaliste Abdel Hamed, les premières minutes du joueur de 24 ans sous le maillot parisien ont été jugées encourageantes, mais c’est également son attitude depuis son arrivée qui plaît particulièrement au staff, notamment à Luis Enrique.

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Soucieux de s’intégrer rapidement, Maghnes Akliouche discute beaucoup avec le staff du PSG afin de comprendre et d’assimiler au plus vite ce que son nouvel entraîneur attend de lui. Un travail qui concerne notamment ses déplacements, ses courses, mais aussi les diverses combinaisons à mettre en place avec ses nouveaux coéquipiers.

Une attitude particulièrement appréciée par Luis Enrique. Le technicien espagnol est très réceptif aux joueurs qui cherchent à comprendre ses options tactiques et n’hésitent pas à multiplier les échanges pour progresser. La publication sportive explique que cette relation naissante entre les deux hommes n’a absolument rien d’anodin.

En effet, le successeur de Christophe Galtier tenait particulièrement à la venue d’Akliouche cet été et voit en lui un joueur capable de franchir encore un cap sous ses ordres. Luis Enrique entend donc désormais travailler sur les qualités de son numéro 11 et lui apporter de nouvelles armes pour lui permettre de s’intégrer pleinement dans son système. D’ailleurs, son profil peut faciliter cette adaptation dans son nouvel environnement.

La polyvalence d’Akliouche, un atout précieux

Recruté pour compenser numériquement le départ de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid, Maghnes Akliouche aura une vraie carte à jouer au sein de l’équipe du PSG. Comme le rapporte le quotidien L’Équipe ce mardi, l’international français « devrait jouer sur le côté droit, sa position la plus naturelle, tout en glissant parfois au milieu, lui-même, ou en faux avant-centre, le poste qui lui a été attribué, dimanche, à Lens, et mercredi dernier, face à Aston Villa. »

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Positionné sur le côté droit de l’attaque des Rouge et Bleu, Désiré Doué devrait lui aussi jouer ponctuellement dans l’entrejeu. La polyvalence de Maghnes Akliouche sera donc un atout précieux dans le système de Luis Enrique, qui aime faire joueurs ses éléments offensifs à plusieurs postes.

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L’ancien coach du Barça « aime voir ses attaquants bouger sans cesse, dans une saison comme dans un même match. Mais dans ce rôle ou dans un autre, il lui reste à se libérer et à être patient », conclut le quotidien sportif parlant de Maghnes Akliouche, qui s’est engagé jusqu’en juin 2031.