Mercato PSG : Campos prépare un package à 175M€ en attaque !

À un peu plus d’une semaine de la fermeture du mercato estival, les choses s’annoncent relativement agitées du côté du PSG, où Luis Campos prépare activement une grosse double opération.

Mercato : Le PSG ouvre la porte pour Barcola et Mbaye

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Après avoir recruté Ferran Torres, Mika Godts et Maghnes Akliouche, le PSG ne retient pas forcément Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. D’après les informations de Romain Collet Gaudin, le Paris Saint-Germain est totalement ouvert au départ des deux attaquants ciblés par Liverpool. À ce stade, aucun accord n’est encore annoncé, mais Luis Enrique aurait donné son aval pour le double transfert de Barcola et Mbaye.

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Comme Ibrahim Mbaye, l’ancien ailier de l’OL a suivi la défaite du Paris SG face au RC Lens (0-1) depuis les tribunes du stade Bollaert, dimanche soir, à l’occasion du Trophée des Champions. Selon L’Équipe, cette situation devrait se prolonger dans les prochains jours.

⚠️ Le PSG ok pour vendre Barcola et Mbaye pour une somme de 175M€ à Liverpool.

Mais attention Arsenal est toujours intéressé par Barcola ! pic.twitter.com/zfmJW2Olce — RomainCG75 (@RomainCG75) August 18, 2026

En effet, la direction parisienne souhaite préserver les deux joueurs alors que leur avenir est actuellement incertain et que Liverpool pousse pour les recruter. Mais Luis Campos a déjà prévenu les Reds que le PSG n’entend pas les brader.

Le Paris SG a fixé son tarif pour Barcola et Mbaye

Sur sa page Twitter, le journaliste Romain Collet Gaudin rapporte que « le PSG est OK pour vendre Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pour une somme de 175 millions d’euros à Liverpool. » Un montant relativement revu à la baisse puisqu’initialement, le club de la capitale réclamait au moins 150 millions d’euros pour Barcola et 50 millions d’euros pour l’international sénégalais de 18 ans.

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Par ailleurs, le spécialiste mercato a rappelé qu’au-delà de l’intérêt du Champion d’Angleterre en titre, Arsenal serait toujours intéressé par Bradley Barcola et pourrait tenter sa chance si Liverpool n’arrive à conclure un accord avec le Paris Saint-Germain avant la fin du marché des transferts. « Mais attention, Arsenal est toujours intéressé par Bradley Barcola ! », indique le journaliste sportif.

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Si l’intérêt des Gunners se concrétise, cette concurrence donnerait logiquement davantage de marge au PSG pour défendre ses conditions. Ce feuilleton devrait donc animer cette dernière ligne droite du mercato du côté de la capitale.