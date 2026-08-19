Mercato : Tottenham prêt à offrir 40M€ pour soulager le PSG

Alors que les dossiers Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont en ce moment au coeur des discussions entre le PSG et Liverpool, un autre protégé de Luis Enrique pourrait lui aussi filer en Angleterre, précisément à Tottenham.

Mercato : Tottenham fonce sur un défenseur du PSG

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Recruté pour 63 millions d’euros il y a un an, Ilya Zabarnyi ne parvient pas à s’imposer au sein de l’effectif du PSG. Pas forcément considéré comme un élément essentiel par Luis Enrique, le défenseur central ukrainien pourrait retourner en Premier League d’ici la fermeture du mercato estival.

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Ce mardi, TeamTalk rapporte qu’après Liverpool en début d’été, c’est désormais Tottenham qui serait intéressé par le profil de l’ancien joueur de Bornemouth pour renforcer sa défense et compenser le départ de Cristian Romero à l’Atlético Madrid pour 40 millions d’euros. Roberto de Zerbi, le manager des Spurs, estimerait que l’international ukrainien de 23 ans pourrait combler le départ de l’Argentin de 28 ans.

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« Tottenham s’intéresse de près à Ilya Zabarnyi, la star du PSG frustrée par son transfert à 57 millions de livres, alors que Liverpool a définitivement fermé la porte à un transfert de dernière minute. Tottenham Hotspur pourrait bien être un candidat surpris pour le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi cet été. Des sources confirment que les Spurs se sont renseignés sur le joueur de 23 ans après le départ de Cristian Romero, qui a libéré une place en défense », explique le média britannique.

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Fort d’une précédente expérience à Bornemouth, Ilya Zabarnyi présenterait aussi l’avantage de déjà connaitre le championnat anglais. Pour le moment, il n’y a « aucun contact sérieux » entre Tottenham et Zabarnyi ou le PSG, dixit Team Talk. Mais en cas d’offre, le Paris Saint-Germain pourrait laisser partir un joueur décevant depuis son arrivée.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Ilya Zabarnyi est actuellement valorisé à 40 millions d’euros sur Transfermarkt. Toujours selon la même source, « Chelsea semble également moins actif après la signature de Maxence Lacroix, ce qui fait de Tottenham l’une des options les plus réalistes. Aucune discussion sérieuse n’a encore eu lieu, mais l’intérêt est bien réel et le mercato est encore ouvert. » Reste à voir comment va se terminer ce dossier dans les prochains jours.