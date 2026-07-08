Mercato PSG : Luis Enrique dégote un top joueur à 18 M€

Le PSG veut apporter de tonus à sa défense. Pour concurrencer Nuno Mendes, le club parisien cible un jeune talent du championnat de France.

Mercato PSG : Luis Enrique flashe sur un crack du Toulouse FC

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Ce mercato estival pousse les dirigeants du PSG à prospecter localement. Les recruteurs parisiens surveillent de près les pépites de la Ligue 1, et le poste de latéral gauche figure désormais en haut de leur liste de priorités. Luis Enrique a choisi sa cible : Dayann Methalie. Selon les informations de ParisTeam, le profil du défenseur toulousain plaît à l’entraîneur espagnol.

À 20 ans, le Toulousain s’impose comme une alternative idéale pour épauler le titulaire portugais. La saison dernière, il a disputé 27 matchs avec les Violets. Bilan : 2 buts et une offrande. Depuis sa nomination sur le banc parisien, le technicien espagnol Luis Enrique exige des doublures compétitives à chaque poste.

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Nuno Mendes reste indéboulonnable, certes, mais Paris cherche un jeune d’avenir capable de le suppléer et de grandir dans son ombre. Dayann Methalie est en pleine forme. Jeune et performant en Ligue 1, le profil correspond en tout point à la nouvelle politique sportive du club de la capitale.

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Recruter ce joueur permettrait au Paris Saint-Germain de poursuivre sa stratégie actuelle, centrée sur le développement de talents à fort potentiel. Toulouse garde le silence pour le moment. Aucune proposition officielle n’a encore été transmise pour le Pitchoun, dont la valeur marchande atteint 18 millions d’euros. Les discussions pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines.